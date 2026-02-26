Carmen Lomana no da crédito al enterarse de cómo se tira la basura: "¿Hay gente que hace eso? ¿Por qué?"

Carmen Lomana ha protagonizado un momento radiofónico de los que se recuerdan durante mucho tiempo. Y es que la empresaria y colaboradora de televisión ha descubierto cómo se tira la basura a sus 77 años.

Lo ha hecho en Las mañanas Kiss, programa donde ejerce como colaboradora. La socialité ha demostrado que vive en realidad paralela al confesar que algunas tareas domésticas de lo más cotidianas no van con ella.

El presentador del programa, Xavi Rodríguez, le preguntó si había "salido alguna vez a la calle en pijama". Y la respuesta de Carmen Lomana no pudo ser más surrealista. De hecho, su expresión facial lo decía todo.

"¿Ni aunque sea para bajar la basura?", insistió el locutor de Kiss FM. "Pero yo no bajo la basura", confesó la empresaria, haciendo gala de una naturalidad pasmosa que dejó atónitos a sus compañeros.

Los presentadores del programa, Xavi Rodríguez y María Lama, no daban crédito ante las palabras de Carmen Lomana, que defendió el hecho de no bajar la basura. "¿Cómo voy a bajar la basura?, ¿Por qué?, ¿Qué necesidad?", inquirió la socialité.

"En mi barrio son muy pijos"

Pero la cosa no quedó ahí. Carmen Lomana se llevó la sorpresa del día al descubrir que lo normal en cualquier edificio es que cada vecino baje su propia basura. También los presentadores de Las mañanas Kiss, a los que preguntó insistentemente: "¿La gente tiene que bajar la basura a la calle?".

"¡Qué tonterías decimos! Perdón", bromeó Lama. Sin salir de su asombro, Carmen Lomana volvió a preguntar a sus compañeros si ellos realmente bajaban la basura: "Dime, ¿La gente tiene que bajar la basura a la calle?". "Pues claro, Carmen", respondió Xavi Rodríguez.

"Pues será que en mi barrio son muy pijos y ahí nadie la baja", sentenció ella, asumiendo que quizá lo raro era a lo que ella estaba acostumbrada y no que cada vecino tenga que hacerse cargo de sus propios residos.