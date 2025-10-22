Un juez ordena a los médicos de este país que escriban las recetas en mayúsculas por su mala caligrafía: "Podrían significar la diferencia entre la vida y la muerte"

En una era dominada por la tecnología, en la que los teclados reemplazan cada vez más al bolígrafo, un juez indio ha recordado al mundo que la escritura a mano sigue teniendo un papel crucial en la vida y, en algunos casos, en la muerte.

El Tribunal Superior de Punjab y Haryana, en el norte de India, emitió recientemente una orden en la que exige que todos los médicos del país escriban sus recetas en letras mayúsculas y de forma legible, al considerar que una caligrafía confusa puede tener consecuencias trágicas.

La decisión provino del juez Jasgurpreet Singh Puri, quien descubrió el problema de la mala caligrafía médica mientras analizaba un caso judicial sin relación con la medicina. El proceso trataba sobre denuncias de violación, engaño y falsificación, pero lo que más llamó la atención del magistrado fue el informe médico-legal presentado por el doctor del gobierno, el cual resultó completamente ilegible.

La importancia de la ortografía

“Sacudió la conciencia de este tribunal porque ni siquiera una palabra o una letra era legible”, escribió el juez en su resolución según ha publicado la BBC. En el fallo, el magistrado fue claro: “Una prescripción médica legible es un derecho fundamental”, subrayando que en pleno siglo XXI resulta inadmisible que los informes y recetas médicas sigan siendo un misterio incluso para los propios farmacéuticos.

El tribunal solicitó además al Gobierno de India que incluya lecciones de caligrafía en el plan de estudios de las facultades de medicina y que establezca un plazo de dos años para digitalizar completamente las recetas médicas. Hasta que eso ocurra, todos los médicos deberán escribirlas en letras mayúsculas, para garantizar que tanto los pacientes como los farmacéuticos puedan entenderlas sin margen de error.

¿Qué opinan los médicos?

El dictamen generó un intenso debate dentro del sector sanitario. El doctor Dilip Bhanushali, presidente de la Asociación Médica India —que representa a más de 330.000 médicos—, aseguró que los profesionales están dispuestos a colaborar, aunque recordó que la carga de trabajo en los hospitales públicos es enorme.

“Es bien sabido que muchos médicos tienen mala letra, pero eso se debe a que la mayoría de los profesionales médicos están muy ocupados, especialmente en hospitales públicos superpoblados”, señaló.

No es la primera vez que un tribunal indio se pronuncia sobre este problema. En años anteriores, las cortes de Odisha y Allahabad también denunciaron la “escritura zigzagueante e indescifrable” de algunos médicos.

Víctimas de la mala letra

Los expertos coinciden en que la cuestión no es meramente estética ya que una receta mal escrita puede costar vidas. Según un informe del Instituto de Medicina de Estados Unidos (IoM), los errores médicos derivados de caligrafías confusas provocaban alrededor de 7.000 muertes anuales.

En India, aunque no hay cifras exactas, se han registrado varios casos trágicos, como el de una niña de tres años que murió tras recibir una inyección equivocada en la ciudad de Noida, o el de una mujer que sufrió convulsiones al tomar un medicamento distinto al que le habían recetado.