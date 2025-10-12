Una española que ha vivido en la India enseña cómo preparar "el auténtico té chai"

La usuaria de TikTok Lau (@loui.romero), una española que ha estado cinco meses viviendo en la India con una familia local, ha subido un vídeo a su cuenta de la red social enseñando cómo preparar "el auténtico té chai".

"He estado casi cinco meses viviendo en la India y he aprendido cómo se hace el auténtico chai. A mí me hace gracia porque aquí en España decimos 'té chai' y 'chai' en hindi significa té. Entonces cuando dices 'té chai' estás diciendo literalmente 'té té'", ha comenzado explicando la española.

"Primero de todo, una cazuelita pequeñita. Se pone más o menos dos dedos de agua, ya está. Lo pones que empiece a hervir. Segunda cosa: jengibre. Lo que tienes que hacer es sacarle la piel, hay gente que le echa más o menos jengibre. Es bastante dulce en el té, no te pica tanto el jengibre, entonces a mí me gusta bastante", ha apuntado Lau.

"Lo curioso de los indios es que toman chai unas 20 veces al día. Es verdad que también su concepto de taza es súper distinto al occidental. Sus tacitas son una cosita así. O sea, lo que vendría a ser un chupito básicamente", ha señalado, haciendo el gesto de pequeño gesto con los dedos.

"Una vez que ya tenemos el jengibre pelado, lo aplastamos. Tiene que quedar como así, súper chafado", ha indicado la usuaria mientras echa el jengibre en la olla con el agua y le añade un poco de pimienta en grano.

"El siguiente paso, el té. Es verdad que en la India usan té en grano y yo me traje de la India pero seguro que se puede encontrar aquí también. Para dos personas, cucharada y media", ha continuado.

"El siguiente paso ya es, antes de que hierva, echar la leche. Yo estuve en el norte de India. En cada estado y cada casa de indios lo hacen distinto, pero yo voy a contar cómo me lo enseñaron en mi casa", ha destacado la tiktoker.

"Hay gente que también le añade cardamomo, pero yo vivía con una familia relativamente humilde y no se podían permitir el cardamomo. Entonces no le vamos a echar hoy cardamomo", ha detallado la española.

"Siguiente paso, como ya he dicho, la leche. Cuando estaba en la India usaban leche de búfala, pero no hay búfalos por aquí. Si esta cazuela tiene dos dedos de agua, de leche vamos a echar tres, cuatro", ha manifestado la usuaria entre risas.

"Cuando está la leche, el té, el jengibre ya ardiendo, se echa el azúcar. Es verdad que en la India les gusta todo extremadamente dulce. Aquí ya va a gustos y colores", ha apuntado Lau.

"Yo le voy a echar no mucho, pero sí me gusta el tono dulzón del chai. Esto va a ir subiendo cada vez que hierva. Entonces, a mí me explicaron que mínimo para que tenga un buen sabor tiene que subir el hervor tres veces. Así que vamos a esperar", ha indicado la cocinera.

"Yo lo voy a dejar que suba cinco veces porque me gusta muy intenso, pero esto ya va a gustos. El último paso es colarlo. Pones un colador pequeño encima, yo voy a manchar seguro porque se me da fatal esto", ha comentado mientras lo colaba en directo para el vídeo.

Y, finalmente, el resultado. "A mí el minivaso de chupito se me queda corto y yo prefiero una taza grande. Aquí vemos los restos de jengibre... Tiene muy mala pinta, pero os prometo que esto es gloria. ¡Y aquí tenemos un té chai indio de verdad!", ha concluido la española.