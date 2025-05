Un nutricionista revela el truco para aprovechar al máximo el hierro de esta conocida legumbre

Las últimas recomendaciones alimentarias convirtieron a las legumbres en protagonistas y fundamentales en la dieta: se recomienda comerlas al menos cuatro veces en semana. Son fuente de proteína vegetal, de fibra, y aportan muchísimos otros nutrientes.

En el caso concreto de las lentejas, éstas son ricas en tiamina, niacina, folatos y vitamina B6 y, por supuesto, y como bien es sabido, hierro.

Sin embargo, lo quizá no tan conocido es que hay alimentos que pueden favorecer o dificultar la absorción de este hierro. Por ejemplo, sería interesante no combinar su ingesta con alimentos ricos en calcio y, por contra, sí tomar lentejas con vitamina C (cocinarlas con pimiento rojo o tomar de postre naranja, mandarina o fresas).

El nutricionista Luis Zamora dio en Cadena Dial una clave extra para favorecer esa absorción del hierro de las lentejas: añadir un chorrito de vinagre al prepararlas.

"Fíjate la tradición española que sabia que era", apuntó en referencia a esa costumbre en muchos hogares de echar ese chorrito, quizá sin caer en la cuenta de ese beneficio nutricional extra.