Una conocida cirujana advierte a los que solo hacen cardio a partir de los 35 años: "No sirve"

Lo primero que se suele venir a la cabeza a la hora de pensar en quemar grasa suele ser un ejercicio de cardio clásico como la bicicleta estática, la cinta de correr o directamente salir a correr. Sin embargo, a partir de los 35 años, el metabolismo cambia y no solo hay que pensar en estos ejercicios para quemar grasas.

Asi lo explica en el podcast On Purpose la cirujana ortopédica y especialista en envejecimiento saludable, Vonda Wright, quien recomienda los ejercicios con intervalos de alta intensidad, conocidos como HIIT, donde la quema de grasa es más sostenida en el tiempo, ya que ayuda a activar el metabolismo. "El cardio tradicional no sirve para eliminar la grasa de la barriga", señala.

De hecho, recuerda que los ejercicios de fuerza son fundamentales para mantener y aumentar la masa muscular evitando de forma preventiva dolencias como la sarcopenia, que incrementa el riesgo de sufrir lesiones, debilidad y enfermedades crónicas. "Levantar peso no es solo una cuestión estética, sino de supervivencia", señala.

Asimismo, pone el foco en el descanso como parte fundamental y que dormir menos de siete horas puede alterar el equilibrio hormonal, aumentar la inflamación y elevar el riesgo de trastornos neurológicos y metabólicos. "El sueño actúa como un mecanismo de reparación. Sin un descanso adecuado, todo el organismo sufre las consecuencias", añade.

Esta y otras recomendaciones como mantener una alimentación equilibrada y sana, rica en proteínas y baja en azúcar y grasas que favorezca el ejercicio físico se encuentran en Unbreakable: A Woman’s Guide to Aging with Power. "Envejecen mejor aquellos que escogen hábitos activos, no los que se dejan llevar por la inercia", detalla.

