Un experto jamonero avisa: llevas toda la vida comiendo mal la tostada con jamón del desayuno

La tostada de jamón con el café con leche en el desayuno es un imprescindible en la gastronomía española. A pesar del aumento del precio de todos estos productos muchos españoles no perdona su tostada con jamón tanto en los bares como en casa.

Ahora, el experto en jamón Víctor Sanchego, famoso cortador de jamón de Guadalajara, ha dado una importante clave a la hora de hacerse la tostada del desayuno: no hay que ponerle aceite al jamón ibérico.

"Os empeñáis en echarle aceite de oliva a nuestra tostada de jamón ibérico y esto es como si a una tarta de chocolate le echas azúcar por encima", ha empezado diciendo el experto en jamón Víctor Sanchego.

Ha contado que la grasa del jamón ibérico tiene más de un 60% de ácido oleico, igual que el aceite de oliva virgen extra, y en lugar de ayudar a potenciar el sabor "lo está restando" así que es mejor no ponerle aceite a la tostada, es mejor ponerle... café.

Y aquí viene la receta: "Te haces un café solo y en vez de echarlo en un vaso lo echas en un recipiente. Les rayas un poco de piel de naranja y te haces una rebanada de pan al gusto. La mojas en el café vuelta y vuelta y la ponemos al tostador".

Ha puesto el ejemplo Sanchego de que pasa lo mismo cuando vas a una tienda y hueles muchos perfumes, que los "receptores olfativos se saturan": "Por eso te dan grano de café porque tiene un aroma fuerte y seco y resetea el olfato".

"Ahora ya sabes que la potencia y el amargor del café limpia la grasa y potencia el sabor del jamón ibérico y justo por eso el café es el maridaje perfecto para el jamón", ha zanjado antes de pedir a sus seguidores que lo prueben y le digan por comentarios qué les ha parecido.