Una experta pone la lupa en un detalle de la vestimenta de la reina Sofía en el acto del Toisón de Oro

La periodista, experta en protocolo y comunicación no verbal, Patrycia Centeno, ha puesto la lupa en el acto en el que el rey Felipe VI ha coincidido el Toisón de Oro a la reina Sofía para reconocer su dedicación y entrega al servicio de España y de la corona.

Destaca, especialmente, la vestimenta tanto de la reina Sofía como de Letizia y algunos detalles incluso de Pedro Sánchez. En un hilo que ha publicado en su perfil oficial de X (@PoliticayModa), la experta ha comenzado detallando que aunque las vistan de rosa, "el comportamiento de la Corona en estos 50 años ha sido más bien gris", refiriéndose a los escándalos del rey Juan Carlos, de quien detalla que, por eso, "ni estaba ni se lo esperaba".

Ha comparado el acto de la imposición del Toisón de Oro a cuando la coronaron como reina. "Sofía se saltó el luto por Franco y apostó por el fucsia—reflejar que pasábamos del blanco y negro de la dictadura al color monarquía parlamentaria—. Hoy, la intensidad del rosa se ha rebajado a un empolvado... Está bien bajar las expectativas tras lo acaecido", ha contado.

Sobre la vestimenta de la reina Letizia ha comentado que entiende el guiño "del color con su suegra". Sin embargo, contundente, ha afirmado que "ahora, al vestir las dos de rosa bebé, queda muy claro quién sigue siendo la reina". Sin embargo, no le ha gustado nada la manga abullonada. "¿Vais a enfrentaros a los Dragons?", ha ironizado.

Pedro Sánchez y Felipe González

La experta recuerda que de los cuatro condecorados, la reina Sofía ha sido la única que no han parlamentado, ironizando: "Seguramente porque sigue hablando el mismo español que hace 50 años...".

Uno de los momentos más destacado ha sido una imagen del actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al lado del condecorado y expresidente del Gobierno, Felipe González. "Pedro Sánchez con corbata VERDE y ese gesto de apetecerle más cenar con Ayuso que con González—siempre mejor un enemigo que un supuesto amigo—", ha rematado.

El fallo de protocolo de Felipe VI

No ha dudado en remarcar un detalle de Felipe VI cuando se ha sentado: "Toda la vida preparándote para reinar y ser capaz de desabrocharte la americana al sentarte o cruzar las piernas de forma elegante para que no quede todo colgando".

En cuanto al formato del acto, pone en el punto de mira una imagen de la reina Letizia: "Cómo habrá sido la cosa para que ni Letizia pudiera aguantar el formato soporífero que el Congreso ha encontrado para pelotear al rey y afirmar que la Corona es la gran garante de la democracia...".