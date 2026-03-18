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Despiden a sus 37 informáticos para sustituirlos por IA: la empresa facturaba 9,9 millones de euros y alcanzó un beneficio de 501.000 euros el año pasado
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Despiden a sus 37 informáticos para sustituirlos por IA: la empresa facturaba 9,9 millones de euros y alcanzó un beneficio de 501.000 euros el año pasado

La compañía argumenta que su estructura tradicional era “ineficiente”.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Un robot de inteligencia artificial trabajando en un almacén
Un robot de inteligencia artificial trabajando en un almacén y sustituyendo al personal humanoGetty Images

El avance imparable de la inteligencia artificial ha dejado de ser una promesa futurista para convertirse en una realidad con impacto directo en el empleo. Cada vez más empresas integran sistemas automatizados capaces de realizar tareas que hasta ahora dependían del trabajo humano, desde análisis de datos hasta la gestión de procesos complejos, lo que abre un debate creciente sobre el futuro de miles de profesionales.

El último ejemplo llega desde Italia, donde la empresa tecnológica InvestCloud Italy ha anunciado el cierre de su sede en Marghera y la apertura de un procedimiento de despido colectivo que afecta a toda su plantilla local: 29 empleados, siete mandos intermedios y un directivo. Un total de 37 puestos que la empresa ha vinculado directamente a la adopción de soluciones basadas en inteligencia artificial.

El caso llama la atención porque la filial italiana no muestra números de crisis: el último balance de 2024 refleja unos ingresos de alrededor de 9,94 millones de euros y un beneficio neto de 501.000 euros, lo que supone una fuerte recuperación respecto a 2023, según recoge La Repubblica. Ese rendimiento lleva a observadores a calcular ingresos por empleado superiores a 248.000 euros, un ratio que normalmente se interpreta como un indicador elevado de productividad.

Una imagen abstracta de la mano de una mujer accediendo al mundo digital desde el mundo real
  Una mano de una mujer accediendo al mundo digital desde el mundo realGetty Images

“Maximizar beneficios”

La compañía ha argumentado que su estructura tradicional era “ineficiente” y que la adopción de la inteligencia artificial permitiría centralizar procesos, reducir duplicidades y aumentar la productividad a nivel global. En su relato, la IA permite “maximizar los beneficios en términos de productividad y automatización”, por lo que la estructura local resulta, según la empresa, “estructuralmente antieconómica e ineficiente”.

La decisión, comunicada formalmente por la empresa el 9 de marzo, ha desatado la indignación de los trabajadores y el movimiento sindical local. Los afectados, en su mayoría técnicos especializados que trabajaban en remoto para clientes financieros, se sienten desorientados y preocupados por su futuro, mientras los sindicatos buscan negociar medidas que mitiguen el impacto de los despidos, como recolocaciones, indemnizaciones ampliadas o programas de formación para facilitar la transición a nuevos empleos.

Michele Valentini, secretario general de la rama veneciana de Fiom-CGIL, advierte que este episodio podría marcar el inicio de muchas situaciones similares. “El jueves 19 me reuniré con InvestCloud Italia, y me imagino que me dirán que no son tanto sus productos los que han perdido competitividad, sino sus empleados, porque la tecnología es cada vez más potente”, asegura.

Por ello, reclama herramientas legales y políticas actualizadas para afrontar transformaciones tecnológicas que, en su opinión, no pueden traducirse automáticamente en pérdida de derechos laborales. Mientras tanto, la reunión prevista con la empresa el 19 de marzo será clave para conocer si InvestCloud Italy mantiene su decisión o si acepta implementar medidas que suavicen el impacto social de los despidos.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
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Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

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