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7 maravillas del Renacimiento que puedes contemplar en Italia
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UNSPECIFIED - AUGUST 01: Aerial view of the dome by Brunelleschi of Santa Maria del Fiore Cathedral, in the historic centre of Florence (UNESCO World Heritage List, 1982) - Tuscany Region, Italy (Photo by DeAgostini/Getty Images)

7 maravillas del Renacimiento que puedes contemplar en Italia

Monumentos emblemáticos de la historia de la humanidad, ciudades enteras que son un símbolo renacentista y lugares imprescindibles que hay que conocer, Florencia y Roma son visita obligada, pero hay muchas más joyas.

Susana Pérez de Pablos
Susana Pérez de Pablos
alt="alt="Tempietto di San Pietro in Montorio Tempietto del Bramante temple Janiculum Gianicolo hill Trastevere Rome Lazio Italy Europe. (Photo by: Pino Pacifico/REDA/Universal Images Group via Getty Images)""
Tempietto di San Pietro, proporción clásica absolutaEl Tempietto di San Pietro in Montorio Tempietto, en Roma, es una obra maestra de Donato Bramante y se considera cumbre de la arquitectura del Alto Renacimiento por su absoluta proporción clásica.
Universal Images Group via Getty
alt="alt="FLORENCE, ITALY - FEBRUARY 06: A general vi""
  La cúpula del 'Duomo' de Florencia, hito de ingenieríaLa cúpula de Santa María del Fiore, aparte de coronar una de las catedrales más bonitas del mundo, es un hito de la ingeniería del Quattrocento. Filippo Brunelleschi la levantó sin andamios de madera.Anadolu via Getty Images
alt="alt="VATICAN CITY, VATICAN - FEBRUARY 28: A general view o""
  La capilla Sistina, visita obligada en la vidaEl angosto pasillo que da acceso a la Capilla Sistina, en la Ciudad de Vaticano, hace que, si cabe, su aparición repentina sea aún más espectacular. Miguel Ángel creó un lugar único para el arte.Getty Images
alt="alt="Palacio Ducal de Urbino, Italia.""
  Palacio Ducal de Urbino, Patrimonio de la HumanidadEl Palacio Ducal de Urbino es Patrimonio de la Humanidad de la Unesco y una joya renacentista arquitectónica y cultural del norte, en la región de Las Marcas, impulsada por Federico da Montefeltro.Picasa / GETTY
alt="alt="Pienza, Val d'Orcia, Orcia Valley, UNESCO world heritage site, Siena Province, Tuscany, Italy. (Photo by: Education Images/Universal Images Group via Getty Images)""
  Pienza, ciudad humanista en el corazón de la ToscanaEn otra parte de Italia, en pleno corazón de la Toscana, está Pienza, la ciudad "ideal" del Renacimiento. Está diseñada bajo cánones urbanísticos humanistas y es también Patrimonio de la Humanidad.© JOSE A. MORENO / GETTY
alt="alt="La Última Cena (Milán): El célebre mural de Leonardo da Vinci ubicado en el refectorio de Santa Maria delle Grazie.""
  'La Última Cena', gran icono de Leonardo, en MilánEl mural de 'La Última Cena,' de Leonardo da Vinci, en Santa Maria delle Grazie, en Milán, es perfecto: punto de fuga matemático en la cabeza de Jesús; discípulos en tríos, se masca la traición...Pier Marco Tacca
alt="alt="FLORENCE, ITALY - JUNE 13: A view of the crane near the Uffizi Gallery,""
  El David, la Galería Uffici... Florencia, inagotableEl David de Miguel Ángel, símbolo de la perfección del cuerpo humano e ideal renacentista o la Galería Uffizi, con sus ¡Botticellis' y su lista interminable de joyas. Florencia da para mucho.Getty Images
Susana Pérez de Pablos
Susana Pérez de Pablos
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Soy redactora en HuffPost España, donde escribo de temas sociales y estilo de vida.

 

Sobre qué temas escribo

Hablo cada semana sobre varios temas en los que nos aporta una nutricionista sus consejos para llevar una vida saludable, sigo los temas de okupaciones en todo el mundo e intento reflejar cómo los problemas y las buenas noticias nos afectan ya de forma global con ejemplos de casos de particulares y poniendo el foco en especial en estudios científicos que demuestren todos los avances que estamos viviendo.

 

Mi trayectoria

Estudié Periodismo en la Universidad Complutense e hice el Máster de Periodismo de la UAM/ELPAÍS, así como el de desarrollo de directivos de PRISA y el IESE. He sido jefa de diversas secciones en EL PAÍS, después, directora de comunicación en diversos organismos, pero, sobre todo, lo que me gusta es escribir. Por eso estoy aquí, para contar historias y buscar temas exclusivos para los lectores. Antes de todo esto, mi especialidad fue durante años la educación. Soy madrileña, de padre catalán y abuelos vascos y de las dos castillas, por lo que me siento de toda España y no entiendo tanta confrontación. Y, sobre todo, me considero muy europea. He recibido el Premio de Periodismo de la Fundación Conocimiento y Desarrollo, así como el Premio de Periodismo Educativo Esteban Barcia. He escrito un par de libros sobre El papel de los padres en el éxito escolar de los hijos.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

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