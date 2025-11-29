Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
El pueblo de Australia con nombre muy español en el que sus calles invitan a dar un paseo por toda España
Viajes
Viajes

El pueblo de Australia con nombre muy español en el que sus calles invitan a dar un paseo por toda España

De forma casi involuntaria rinde homenaje a la cultura hispana.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
La playa de la ciudad de Perth y una imagen superpuesta de Miguel de Cervantes
La playa de la ciudad de Perth y una imagen superpuesta de Miguel de CervantesGetty Images

Cuando escuchamos el nombre de Cervantes, nuestra mente viaja de inmediato hacia Miguel de Cervantes Saavedra, el célebre autor de Don Quijote de la Mancha y una de las figuras más universales de la literatura española. Sin embargo, a más de 14.000 kilómetros de la Puerta del Sol existe un pequeño pueblo australiano que, sin pretenderlo, comparte ese nombre y rinde homenaje a la cultura hispana.

A unos 200 kilómetros al norte de Perth, entre dunas, pesca de langosta y un muelle que se adentra en el océano Índico, se encuentra Cervantes, un enclave costero en Western Australia fundado en los años 60. La cartelería de este pequeño rincón haría pensar a cualquiera que ha aterrizado en la península ibérica, donde puedes por la calle Madrid, Valencia Street, Sevilla Place o Aragon Road, entre otros.

La historia de este curioso pueblo empieza en el mar, cuando en 1844 el barco ballenero norteamericano Cervantes encalló en la costa cercana a lo que hoy es Jurien Bay. Tres años después, el topógrafo Joshua William Gregory consignó el lugar con ese nombre y, cuando en el siglo XX se creó la pequeña localidad pesquera, heredó la denominación. Con el tiempo se extendió la suposición de que el nombre era un homenaje a Miguel de Cervantes, según recoge National Geographic.

Más que un nombre

Ese malentendido cultural terminó por convertirse en el sello del pueblo. Cuando en los años sesenta el gobierno estatal impulsó la creación de una comunidad pesquera centrada en la captura de langosta, se consolidó la trama urbana con referencias españolas; hoy, además de calles, hay parques y comercios que juegan con esa identidad prestada. Incluso se pueden observar algunos motivos quijotescos que acompañan la entrada del pueblo.

Además de por el nombre, Cervantes también destaca por su increíble entorno natural. A 17 kilómetros del centro se encuentra el desierto de los Pináculos, dentro del parque nacional Nambung, un campo de agujas de piedra caliza que brotan del arenal como un bosque petrificado y que parecen sacadas de un plató de ciencia ficción. Las formaciones, algunas de hasta 3,5 metros de altura, son el resultado de millones de años de erosión y sedimentación y son la gran atracción de la zona. 

A pocos kilómetros se encuentra el lago Thetis, hogar de estromatolitos, los fósiles vivientes más antiguos del planeta. Estas estructuras microbianas son los primeros organismos que generaron el oxígeno en la atmósfera de la Tierra, por lo que convierte la región en un observatorio de la vida primitiva. Ambos puntos sitúan a Cervantes como una base ideal para quien quiere combinar paisaje lunar, paleontología viviente y una escapada costera.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 