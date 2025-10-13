Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
El único bosque subtropical de Europa se sitúa en Andalucía y se le conoce como "la selva virgen de la Península Ibérica"
Viajes

Viajes

El único bosque subtropical de Europa se sitúa en Andalucía y se le conoce como "la selva virgen de la Península Ibérica"

Alberga una biodiversidad tan variada como asombrosa.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Imagen de archivo de un sendero a través de un denso bosque.Getty Images

España conserva una densa red de parques naturales, cada uno especial por su geografía, su flora y su fauna. Son refugios donde se aúnan paisajes sorprendentes y tradiciones rurales que han modelado el territorio con el paso de los años. Cuando pensamos en este tipo de espacios se nos viene a la cabeza regiones del norte, pero lo que muy poca gente sabe es que Andalucía guarda un tesoro verde que se puede llegar a confundir con selvas lejanas.

Estamos hablando del Parque Natural de Los Alcornocales, situado entre las provincias de Cádiz y Málaga. Con una superficie protegida de 170.025 hectáreas, este extenso espacio natural alberga el mayor y mejor conservado alcornocal de la Península Ibérica, considerado también uno de los más importantes de todo el mundo. Su protección como parque natural data de 1989, aunque su valor ecológico fue reconocido en 1970 al ser declarado Reserva Nacional de Caza.

Este es considerado el último bosque subtropical de Europa y recibe a menudo el apelativo de “la selva virgen de la Península Ibérica”. La biodiversidad es tan variada como asombrosa: aves planeadoras y migratorias como buitres, águilas y cigüeñas conviven con mamíferos como ciervos, corzos, nutrias y el meloncillo. Asimismo hay presencia de especies más discretas y endémicas que hacen del parque un destino clave para ornitólogos y naturalistas.

Un paraíso natural

Lo que realmente convierte a este espacio en un lugar tan singular no es solo la densidad de sus bosques de alcornoque, sino también las condiciones climáticas y orográficas que favorecen la existencia de los llamados canutos: barrancos y gargantas profundas que se producen en los cursos altos de los ríos y donde se crea un microclima húmedo que permite la supervivencia de especies propias de bosques laurifolios y subtropicales.

Para los visitantes, Los Alcornocales ofrece desde rutas de senderismo entre quejigales y bosques de niebla hasta experiencias de aventura como el descenso de cañones y el piragüismo en tramos fluviales. También es posible recorrer restos arqueológicos o contemplar el paso migratorio en los puntos altos del parque. Además, en días despejados, las cumbres permiten llegar a divisar la costa africana en el horizonte.

Finalmente, los milenarios alcornoques se “descorchan” por turnos, cada nueve o diez años, sin dañar al árbol, convirtiendo al corcho en una fuente sostenible de recursos para la comarca. Por este motivo, la extracción tradicional del corcho es una actividad económica ancestral en Los Alcornocales, junto a ello, la ganadería, la caza mayor y el aprovechamiento micológico completan la economía rural del territorio.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 