En Europa alucinan con el cambio de Fuerteventura: "El verde es tan intenso que casi hace daño a los ojos"

Trenes de borrascas que traen lluvias intensas y persistentes provocan grandes complicaciones, pero también refrescan los paisajes, acaban con la sequía y reverdecen lo que un día estuvo seco. Esto es lo que ocurre no solo en la España peninsular, sino también en las Canarias.

Fuenteventura es junto a Lanzarote una de la islas más secas del archipiélago, lo que se refleja en sus paisajes. Lo habitual es que resalten los tonos ocres, terrosos y marrones, fiel reflejo de una aridez que también tiene su atractivo.

Sin embargo, desde mediados de diciembre de 2025 la isla canaria ha recogido precipitaciones por encima de los récords históricos, lo que ha provocado un reverdecimiento que sorprende tanto a los locales, como a los visitantes.

Ahora Fuerteventura es verde

"¡Fuerteventura es verde!" hubiera sido un mensaje extraño que enviar a familiares y amigos hasta hace poco, pero ahora se ha convertido en algo habitual.

Tal y como señala el diario neerlandés De Telegraaf, el paisaje habitualmente gris o arenoso está mudando al color verde, "un verde casi brillante", reconoce la holandesa Hilde Wolters, residente en la localidad de Corralejo, situada en el extremo norte de Fuerteventura, y que regenta el restaurante Tomate Rojo junto con Marcelo, su pareja.

Imagen de archivo de las Dunas de Corralejo, en Fuerteventura. EFE/Carlos de Saá

"Les envié fotos a mis padres y me dijeron: '¡El verde es tan intenso que casi hace daño a los ojos! Es muy extraño verlo'", señaló esta neerlandesa que vive y trabaja en la isla canaria y a quien también tiene muy sorprendida el cambio que han traído las lluvias.

Otros sin embargo están sorprendidos, pero no para bien. Como reflejó en Facebook el bloguero Max Kehem, que reside en Fuerteventura, los turistas se quejan del tiempo. Claro, ellos escapaban del frío, las lluvias y la nieve de Europa continental y se han encontrado un bonito verdor, pero a cambio de un clima que ni esperaban, ni deseaban.

De todos modos, hay turistas contentos pese a que seguramente esperaban otro clima: "Tuvimos mucho viento y mucha lluvia, pero te sorprende lo verdes y hermosas que son las montañas. Hace un poco de frío ahora, pero el paisaje es realmente hermoso. ¡Es fantástico!", apuntó una turista de Veere, en Zelanda, Países Bajos a quien le gusta pasar los inviernos en la isla.

Imagen de archivo y de recurso de Fuerteventura. Getty Images

Asimismo, los residentes están encantados porque la lluvia ha refrescado la tierra, llenando el suelo de nutrientes y ayudando a la agricultura. Además, está dejando ver una Fuerteventura más tranquila y más fresca.

Es cierto que no todo está contento con el cambio, pero al menos la máxima sobre este territorio insular famoso por sus zonas volcánicas, sus largas playas de arena blanca y su sol no ha cambiado: "Fuerteventura, o la amas o la odias".

Un gran cambio que se percibe desde el espacio

Hilde Wolters, que lleva 8 años en la isla, no recuerda haber visto llover tanto como en las últimas seis semanas anteriores, ni haber pasado tanto frío: "El tiempo ha estado horrible: frío y frío. Está cambiando un poco, pero ayer solo hizo 17 grados Celsius por la noche. Pero la sensación térmica fue de 15 grados".

Imágenes del Sentinel-2 de Copernicus que muestran Lanzarote y Fuerteventura en enero de 2025 y en enero de 2026 EFE | Unión Europea

"Después de tantos años en una isla tropical, uno ya no se acostumbra al frío. El tiempo está mejorando, pero ayer llovió un par de veces. Leí en el periódico que es el enero más lluvioso desde 1970. Y así empezó todo en diciembre. Con razón ahora está verde", añadió la neerlandesa residente en Fuerteventura.

Y para mostrar que efectivamente Fuerteventura y también Lanzarote, famosa por su aridez, se han reverdecido, se han mostrado unas imágenes de Sentinel-2 de Copernicus que muestran cómo estaban las islas en enero de 2025 y cómo se muestran justo un año más tarde. Es evidente que el verde ha ido ganando terreno aunque no todo el mundo esté contento con el cambio.