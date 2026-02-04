Jack, 27 años, camina 7 kilómetros al día durante una semana: "Me siento más tonificado"

Un YouTuber de 28 años caminó 250.000 pasos en solo siete días, recorriendo así siete kilómetros, y ha revelado después los impresionantes resultados que ha notado en su cuerpo, así como las graves lesiones que sufrió. Se trata del youtuber británico Jack Massey Welsh decidió realizar este experimento extremo de resistencia física y se propuso una meta aparentemente imposible: caminar 35.000 pasos al día durante una semana. Al final de la prueba, su podómetro registró más de 250.000 pasos, según ha publicado Parapolitika.

La aventura le provocó cambios físicos espectaculares y lesiones graves. Como él mismo declaró en un video que ha superado ya el millón y medio de visualizaciones, "para mí, valió la pena solo por la experiencia". Antes de empezar, Welsh registró su peso y medidas. No hizo cambios importantes en su dieta, salvo aumentar su consumo de proteínas en unos 150 gramos al día para proteger su masa muscular. También empezó a tomar glucosamina para fortalecer sus articulaciones.

El joven dividió su objetivo diario en dos largas caminatas, cada una de aproximadamente dos horas. El primer día, declaró con optimismo: "Estoy cansado, pero estoy bien. Es sólo un paso tras otro". Sin embargo, para el segundo día, la fatiga ya era evidente. "Ahora, dar un paso tras otro no es nada fácil", admitió, ya que tenía las piernas doloridas tras los aproximadamente 27 kilómetros de caminata.

Para el cuarto día, el dolor muscular había remitido, pero aparecieron fuertes molestias articulares. "Parece que ahora el único factor limitante en este reto es el dolor físico en las articulaciones de mis pies", señaló el Yotuber, revelando que las ampollas dificultaban aún más el esfuerzo. Al quinto día, el dolor se volvió tan intenso que recurrió a analgésicos, mientras que sus pies y tobillos estaban visiblemente hinchados. Poco después de completar el reto, también se le puso una uña negra, señal de esfuerzo o de calzado inadecuado. Sin embargo, no ocultó su satisfacción: "¡Qué increíble sensación de logro!".

Al final de la semana, las mediciones mostraron una pérdida de aproximadamente dos kilos. "Parece que estoy más... tonificado, algo que realmente no esperaba", dijo, explicando que todas las circunferencias corporales disminuyeron, excepto la del muslo, que aumentó medio centímetro. "No esperaba notar ninguna diferencia, así que esto es realmente asombroso", añadió.

A pesar de los resultados positivos, Welsh advierte a quienes estén considerando probar algo similar: "Mis articulaciones no pudieron seguir el ritmo. Han pasado dos días y todavía estoy esperando a que baje la hinchazón de mis tobillos". No recomienda retos tan extremos y sugiere objetivos más realistas: de 8.000 a 20.000 pasos al día, según tu nivel de forma física. "Creo que la mayoría de la gente se sentiría mejor si caminara más", concluye.