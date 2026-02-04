Peter Kardos, neumólogo: "En las mujeres, la sensibilidad del reflejo de la tos es mucho mayor que en los hombres"

Estos meses del año se caracterizan no solo por las bajas temperaturas o las fuertes lluvias y nevadas, sino también por el aumento de los catarros, gripes o infecciones respiratorias. Muchas de ellas, van acompañadas de tos, que en algunos casos es inofensiva pero en otros necesita atención sanitaria.

En una entrevista con el diario alemán Tagesspiegel, el neumólogo Peter Kardos ha resultado algunas de las dudas más habituales que surgen al tener tos y ha revelado algunos datos, como que ciertos tipos de tos afectan más a las mujeres.

Concretamente, en la caso de la tos provocada por el frío, hay diferencias claras. El reflejo de la tos en las mujeres es mucho más sensible que en los hombres", apunta el médico. "Esto se observa incluso en estudiantes de medicina sanos, tanto hombres como mujeres, y aumenta significativamente después de la menopausia", añade Kardos.

¿Por qué? El neumólogo explica que "las mujeres son más sensibles a los cambios de temperatura, como pasar de una habitación fría a una cálida y viceversa". "El humo del cigarrillo también irrita la garganta con mayor facilidad que en los hombres, al igual que las conversaciones largas", detalla Kardos sobre este tipo de tos.

Cómo saber cuándo acudir al médico

En ocasiones muchas personas no tienen del todo claro en qué momento acudir al médico si la tos se vuelve muy incómoda o si se prolonga durante muchos días, especialmente cuando el resto de síntomas del resfriado o la infección han desaparecido.

Según el neumólogo, existen varias señales de alerta a las que se puede prestar atención. Una de ellas es la duración de la tos, a la que Kardos pone un límite de ocho semanas. "Si la tos dura más de ocho semanas, se considera crónica, y en ese caso es imprescindible una consulta médica, una radiografía y una prueba de función pulmonar", explica el neumólogo.

Según el médico, "iversas enfermedades pulmonares podrían ser responsables" de esta tos, entre las que se encuentran las siguientes:

Tuberculosis

Cáncer de pulmón

Fibrosis pulmonar

Asma

Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)

Además de la duración de la tos, el doctor explica que hay que tener en cuenta otros factores que indican necesidad de atención sanitaria, como la dificultad respiratoria que, según él, "debe investigarse de inmediato". "Me refiero a experimentar una dificultad respiratoria significativa durante las pausas entre los ataques de tos", señala.

También aconseja acudir al médico si se experimenta "esputo con sangre, labios azules o fiebre superior a 38,5 grados". "Si alguien ha estado en contacto con alguien con tuberculosis y empieza a toser, no debe esperar ocho semanas para acudir al médico. Lo mismo ocurre si otras diez personas de su entorno inmediato tosen y cinco de ellas están hospitalizadas: podría tratarse de la legionelosis", advierte Kardos.

El neumólogo también aconseja a los fumadores que tosen habitualmente que presten atención a si el tipo de tos ha cambiado o se produce en momentos del día diferentes.

Los remedios que sí funcionan

Cuando la tos empieza a aparecer, el instinto de muchas personas es tomar una cucharada de miel, algún caramelo o bajar a la farmacia a por algún jarabe que pueda aliviar los síntomas.

Miel en una imagen de archivo. Getty Images

Según Kardos, tanto los jarabes como las "soluciones azucaradas" como caramelos o tés funcionan porque calman las ganas de toser. Eso sí, son soluciones temporales. "Estos remedios caseros clásicos ayudan durante 20 minutos, quizás una hora", recuerda el doctor.

El médico explica que durante este rato los receptores de la tos están protegidos, por lo que se bloquean las ganas de toser, pero el problema es que hay que renovar el proceso constantemente, ya sea bebiendo té, chupando un caramelo o tomando más miel.

"Quiero enfatizar que la tos aguda remitirá por sí sola; estos remedios caseros solo alivian ligeramente las molestias", insiste el neumólogo.