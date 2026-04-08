Es oficial: la UE regala hasta 40.000 billetes para hacer un interrail por Europa a jóvenes de 18 años y así puedes solicitar el tuyo

Si eres joven y te interesa viajar alrededor de Europa, la información a continuación es de tu interés. Fomentar la educación e intercambio cultural en la población joven es uno de los pilares que tiene la Unión Europea (UE). El programa ‘Erasmus+’ ha beneficiado a lo largo de 35 años a más de 12 millones de personas. Por medio de este, la UE facilita movilidades internacionales para estudiar, realizar prácticas o formarse.

Sin embargo, Bruselas dispone de otro mecanismo. Se trata de Discover EU, que entre otras herramientas cuenta con un programa de incentivos para viajar por el Viejo Continente. Y el plazo para poder optar hasta 40.000 billetes para hacer un interrail en toda Europa está a punto de abrirse.

El objetivo del mismo es impulsar a los adolescentes a “explorar la diversidad de Europa, aprender sobre su patrimonio cultural y su historia, y conectar con personas de todo el continente”, conforme expone el portal oficial de la UE.

De hecho, según la misma fuente, desde su inauguración en el 2018, más de 1,9 millones de jóvenes han solicitado participar en ‘DiscoverEU’ y alrededor de 431.931 han obtenido un billete.

Los requisitos y el paso a paso para participar

Tener 18 años de edad, es decir, haber nacido entre el 1 de julio de 2007 y el 30 de junio de 2008 (ambos inclusive).

haber nacido entre el 1 de julio de 2007 y el 30 de junio de 2008 (ambos inclusive). Rellenar el formulario de solicitud en línea, con un número de documento de identidad, de pasaporte o de permiso de residencia. Además, se debe tener en cuenta que la ventana de aplicación está abierta entre este miércoles 8 de abril hasta el día 22 del mismo mes.

en línea, con un número de documento de identidad, de pasaporte o de permiso de residencia. Además, se debe tener en cuenta que la ventana de aplicación está abierta entre este miércoles 8 de abril hasta el día 22 del mismo mes. Ser ciudadano o residente de uno de los Estados miembros de la Unión Europea , incluidas las regiones ultraperiféricas, los países y territorios de ultramar (PTU) asociados a la Unión Europea, o los terceros países asociados al programa Erasmus+: Islandia, Liechtenstein, Macedonia del Norte, Noruega, Serbia y Turquía.

, incluidas las regiones ultraperiféricas, los países y territorios de ultramar (PTU) asociados a la Unión Europea, o los terceros países asociados al programa Erasmus+: Islandia, Liechtenstein, Macedonia del Norte, Noruega, Serbia y Turquía. Aceptar la declaración del formulario de solicitud.

Cabe mencionar que las aplicaciones se pueden ejecutar de manera individual o en grupos de hasta cinco personas, siempre y cuando todos los miembros cumplan con los requerimientos previamente estipulados.

Posteriormente, solamente hace falta esperar a que la Comisión y el Ejecutivo Europeo de Educación y Cultura revisen las solicitudes.

Los seleccionados podrán viajar gratis en tren por toda la UE entre el 1 de julio de 2026 y el 30 de septiembre de 2027. Los beneficiarios podrán viajar durante un máximo de 30 días, con un máximo de siete días de viaje en tren.