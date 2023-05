Exitazo con la primera tanda de billetes gratis a Hong Kong para europeos

¿Siempre has soñado con viajar a Hong Kong? Pues las siguientes líneas, te interesan. Mucho. Según ha publicado el portal Preferente, más de seis mil europeos podrán viajar gratis a Hong Kong y si quieres seguir sus pasos todavía estás a tiempo de hacerlo. Eso sí, tienes que darte prisa porque el plazo acaba el próximo lunes 15 de mayo.

Se trata de una iniciativa de la aerolínea Cathay Pacific, firmas desde la que entregan hasta 6.240 billetes de avión, con ida y vuelta, para europeos. El objetivo es el de fomentar la reactivación del turismo, después de que China haya dado por finalizada su política de restricciones 'covid cero' y ahora esté impulsando la vuelta de turistas a sus principales destinos.

La promoción, “World of Winners”, está siendo todo un éxito, puesto que ya no quedan plazas disponibles para algunas de las rutas. No obstante, es necesario destacar que como en prácticamente con todo ese tipo de ofertas hay letra pequeña. En este caso será necesario ser mayor de 18 años y ser socio de las aerolínea, además de responder después a tres preguntas.

Plazos y fechas

Por otra parte, en las bases del concurso también se especifica que los billetes deberán emplearse entre el 5 de junio y el 4 de julio, con una estancia mínima de dos días o como máximo un mes. "Cada código de canje es válido sólo para los participantes seleccionados a los que se pretende enviar y para una compra única. Los boletos de todos los vuelos son intransferibles”, recuerdan.