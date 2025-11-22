Ucrania, EEUU y la UE se reúnen este domingo en Ginebra para debatir el plan de paz de Trump
Los líderes europeos han firmado un documento este sábado para rechazar "parcialmente" la propuesta de paz del presidente Trump.
Ucrania, Estados Unidos y los países miembros de la Unión Europea, discutirás este domingo en Ginebra (Suiza) consultas sobre un acuerdo de paz que ponga fin a la guerra en Ucrania. Así lo ha confirmado el canciller alemán, Friedrich Merz, en el marco de la reunión del G20 que se celebra este fin de semana en Johannesburgo (Sudáfrica).
Previamente, la presidencia de Ucrania había informado de que se van a llevar a cabo en los próximos días con Estados Unidos "consultas sobre los pasos para poner fin a la guerra". Poco después, el secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, Rustem Umerov, ha explicado que las consultas serán con EEUU y se celebrarán en Suiza.
-- Noticia de última hora en ampliación --