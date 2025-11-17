Trump gira y desliza ahora que podría hablar con Maduro: ¿qué está pasando en el Caribe?

Se ha vendido como una operación especial de EEUU, sin precedentes, en la lucha contra el narcotráfico. Se ha catalogado y se ha puesto la mirilla sobre una banda de narcotraficantes como el gran enemigo a abatir, al tiempo que incluso se ha colocado al máximo dirigente de un país como supuesto líder de ese organigrama delictivo. Y, en medio de lo que ya se considera una escalada sin precedentes en Sudamérica y, más concretamente, en la costa caribeña, la Casa Blanca ha vuelto a dar una virada de último momento.

A través del propio presidente estadounidense, Donald Trump, se ha anunciado la posibilidad de que los gobiernos de EEUU y de Venezuela entablen conversaciones en un contexto en el que la Administración Trump -también en boca del mandatario- ha asegurado que "más o menos" ya tienen "tomada la decisión". En este caso, "decisión" es un eufemismo que abarca desde una hipotética intervención militar terrestre directa -algo que no se veía desde los casos de la isla de Granada (1983) y de Panamá (1989)-.

Una vez más, en conversaciones con los periodistas que acompañan a Trump abordo del Air Force One, Trump ha vuelto a romper esquemas con un simple comentario ante de subirse al avión presidencial, en el aeropuerto de West Palm Beach (Florida). "Es posible que tengamos algunas conversaciones con [Nicolás] Maduro", ha dejado caer cuando le preguntaban por la 'operación Lanza del Sur'. La misma campaña militar que cuenta con el reciente despliegue del mayor y más moderno portaaviones, el USS Gerald R. Ford, con sus decenas de aviones de combate de última generación y 5.000 marines abordo. Y que se sumó a lo que ya había antes desplegado: ocho buques de guerra, un submarino nuclear y los temidos cazas F-35.

"Veremos qué sucede (...) Hablo con cualquiera" Donald Trump, presidente de EEUU, tras ser preguntado sobre si entablaría conversaciones con Nicolás Maduro

Trump no se ha quedado ahí al deslizar que podría hablar con el gobierno del mismo mandatario que EEUU no reconoce como legítimo -más allá del caso de las últimas elecciones, consideradas un fraude por buena parte de la comunidad internacional, y en las que el Ejecutivo venezolano se ha negado a entregar las actas electorales-. "Veremos qué sucede", ha soltado el actual inquilino del Despacho Oval, no sin antes remarcar que independientemente de cuál haya sido la postura de EEUU hasta el momento, en su caso "hablo con cualquiera".

Tarareando el 'Imagine' de John Lennon, con los lanzamisiles a punto

En este sentido, las últimas horas han sido especialmente convulsas en el tira y afloja de EEUU con Venezuela. "Estamos impidiendo que los narcotraficantes y las drogas entren en nuestro país", ha asegurado Trump, en relación con el ya vigésimo primer bombardeo sobre embarcaciones, supuestamente, de narcotraficantes en el Caribe y en el Pacífico sur. Cerca de 80 personas han perdido la vida fruto de estos ataques que no cuenta con autorización del Congreso de EEUU y que distintas oenegés en defensa de los derechos humanos tachan de "ejecuciones extrajudiciales ilegales", como el caso de Amnistía Internacional.

El propio secretario de Estado de Trump, Marco Rubio, anunció la designación del Cártel de los Soles, como una "organización terrorista extranjera", al tiempo que situó al propio Maduro como su máximo jefe, si bien ya pesaba sobre él una recompensa por su cabeza de 50 millones de dólares estadounidenses. Washington sostiene que el Cártel de los Soles brinda apoyo al Tren de Aragua, la organización a la que atribuye los cadáveres flotantes tras sus bombardeos a las lanchas. Pero es algo más que una consideración, puesto que esa designación permite a EEUU actuar legalmente contra quien apoye a esta organización, considerándolo un delito.

Eso también aplica en lo referente a la figura de Nicolás Maduro. El responsable de la política exterior estadounidense no ha ocultado que colocar al mandatario venezolano en la cúspide de ese cártel, le daría carta blanca a EEUU -en realidad, según las leyes del propio EEUU y no el derecho internacional- para atacar bienes y propiedades de Maduro. Eso sí, Rubio ya se mostraba cauto antes de las palabras de Trump: "Nos permite hacerlo, pero no hemos dicho que vayamos a hacerlo".

Por su parte, Maduro continúa con la estrategia de reclamar la paz y advertir a la comunidad internacional de que se está a tiempo de evitar "otra Gaza" en la región. Lo ha hecho con su habitual estilo, en el que incluso ha aprovechado una intervención pública para entonar una canción que en realidad es un himno de la paz, el Imagine de John Lennon. Con todo, Maduro ha recordado que tanto el Ejército venezolano como la población civil que ha sido movilizada en los últimos meses -con adiestramiento militar- están preparado para defender la patria.

De forma paralela, y como uno de los factores que acrecientan los temores a que realmente EEUU vaya a intervenir militarmente en un país extranjero, la líder opositora -y premio Nobel de la Paz- María Corina Machado ha multiplicado sus llamamientos al Ejército venezolano a que deponga las armas ante un eventual levantamiento del pueblo, "cuando llegue el momento".

En esa línea, el propio Maduro y el ministro de Interior, Diosdado Cabello, han dibujado ya las líneas maestras de una defensa que podría suponer más de un quebradero de cabeza para el Ejército de una potencia como EEUU. Caracas ha adaptado sus capacidades defensivas a las características clave que marcan su amplio, vasto y orográficamente complicado territorio. Además de instruir y facilitar armas ligeras a parte de la población para la creación de milicias populares de defensa, también ha dispuesto una red de unos 5.000 lanzamisiles colocados en puntos estratégicos.

No son bazucas al uso, pero tienen este formato. Se trata de lanzaderas de misiles de defensa antiaérea 'Super Igla' que podrían causar daños cuantiosos en aeronaves como helicópteros y otros sistemas de transporte de tropas. "El que quiera entender, entendió", dejó caer Maduro hace semanas, también entonando el inglés para pedir "peace".

