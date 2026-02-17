"La próxima gran frontera gastronómica": 'Vogue' se rinde a la nueva ola de jóvenes chefs que revoluciona Castilla y León

Que la riqueza gastronómica de España llegue a la prensa internacional no es ninguna novedad, pero sí que se centren en algunas comunidades autónomas que no aglutinan normalmente el grueso de los turistas que visitan nuestro país. Es lo que ha sucedido con un reciente artículo publicado en la edición estadounidense de Vogue dedicado a la cocina de Castilla y León.

De ella, dicen en su titular, es "la próxima gran frontera gastronómica de España" y destacan la presencia de nuevos jóvenes chefs que están potenciando la gastronomía tradicional para llevarla al siguiente nivel.

Sobre la comunidad autónoma, aseguran que durante años ha sido la "escapada de fin de semana favorita para los madrileños amantes de la gastronomía", especialmente por la popularidad de productos como la morcilla de Burgos o el cochinillo de Segovia

"Después de todo, esta vasta comunidad autónoma —la más grande de España, abarcando nueve provincias, incluyendo Salamanca y Valladolid— es una de las grandes cunas de la gastronomía española, con productos tan famosos como el jamón de Guijuelo (uno de los jamones ibéricos más preciados del país), las cremosas judiones de La Granja y el queso Zamorano (un queso duro de leche de oveja a menudo comparado con el manchego)", detallan en la publicación estadounidense.

En su pieza, recogen las declaraciones de algunas de estas nuevas promesas de la cocina local, quienes apuntan a por qué creen que ha podido pasar por alto el potencial de la comida de la región a nivel turístico.

"Gran parte del interior de España se percibe como una masa homogénea con Madrid en el centro, dejando solo las periferias para reivindicar una narrativa independiente", señala a la revista la chef Anaí Meléndez, de Caín, un restaurante innovador de Valladolid.

En la pieza destacan cómo esta nueva generación de chefs han regresado a sus ciudades de origen después de formarse en grandes restaurantes de Madrid o Barcelona. "Aquí está naciendo una nueva cocina, una que honra lo que había antes. Tengo la sensación de que Castilla y León pronto será un referente mundial", apunta el chef Pablo González del restaurante La Trébede.

"Nuestra generación tuvo la oportunidad de formarse en otro lugar", apunta a la revista Carlos Casillas, chef y propietario de Barro. "Siempre existe la opción de volver y reinvertir ese valor en el lugar de origen", añade.

Dónde quedarse y dónde comer en Castilla y León, según 'Vogue'

En Vogue destacan establecimientos para alojarse que puedan tener un importante papel gastronómico como el hotel Eunice, en Salamanca; la Casa del Presidente en Ávila, donde destacan el restaurante con Sol Repsol Caleña; el burgalés Landa y su tradicional morcilla, o el proyecto Samantha Vallejo-Nájera en Pedraza (Segovia), Casa Taberna.

A nivel de restaurantes, recomiendan Barro, en Ávila, con especialidades como su plato homenaje a Antonio Machado, 'Campo Amarillo' que "combina tierno conejo local con legumbres mantecosas"; el Ricardo Temiño, en Burgos, donde recomiendan encarecidamente el cordero lechal; Caín, en Nava del Rey (Valladolid) donde destaca de nuevo el cordero o las lentejas pardinas con perdiz en escabeche, o La Trébede en la Pobladura del Valle (Zamora), que ha llamado la atención hasta de la Guía Michelin con ingredientes como las setas de Sanabria, el queso de Zamora y la trucha de León.