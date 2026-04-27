Ni Barcelona ni Sevilla: solo dos ciudades españolas se cuelan en el ranking de las mejores 20 ciudades del mundo de 2026

El mundo está lleno de ciudades que llaman la atención en una fotografía, pero que solo se entienden de verdad cuando se visitan en persona. Lugares que van más allá de lo turístico y que, precisamente por eso, se convierten en los mejores para quedarse y adentrarse en su cultura. Con esa idea de fondo, el último ranking global de ciudades pone el foco no en lo que se ve, sino en lo que se siente al caminar por sus calles.

En esa línea, un reciente ranking difundido por Business Insider, basado en el estudio anual de Time Out, analiza cuáles son las mejores ciudades del mundo para vivir en 2026 a partir de la opinión de miles de residentes y expertos. Como representantes españoles, tan solo Madrid y Valencia han conseguido colarse en el top 20, mientras que otras ciudades habituales como Barcelona o Sevilla se quedan fuera de esta clasificación global que valora mucho más que el atractivo turístico.

El listado se apoya en una macroencuesta realizada a más de 24.000 personas en 150 ciudades, complementada con la valoración de un centenar de expertos. A diferencia de otros rankings centrados en turismo, aquí se mide la experiencia real de vivir en una ciudad: desde la felicidad y la calidad de vida hasta el coste diario o la oferta cultural. Por ello, en lo más alto de la clasificación global se encuentran Melbourne (Australia), Shanghái (China) y Edimburgo (Escocia).

Madrid

Madrid se cuela en el puesto 19 gracias a un equilibrio difícil de igualar: vida cultural atractiva, gastronomía accesible y una escena nocturna que sigue siendo referencia en Europa. A pesar de la subida de precios en la vivienda, el estudio destaca que la capital española mantiene una buena relación calidad-precio frente a otras grandes ciudades del continente. Además, el calendario juega a su favor.

La ciudad vive un momento de efervescencia con grandes eventos, como el regreso de la Fórmula 1 o una agenda musical repleta de estrellas internacionales que refuerzan su atractivo y la sitúan en el mapa global del entretenimiento. Todo ello, sumado a proyectos urbanos que buscan hacerla más habitable y sostenible, consolida a Madrid como una de las capitales más completas para vivir en la actualidad.

Vista aérea de Madrid. Getty Images

Valencia

Valencia se sitúa en el puesto 20 del ranking y confirma su creciente atractivo internacional con una fórmula basada en calidad de vida, buen clima y una oferta cultural y gastronómica en plena expansión. La ciudad destaca por su equilibrio entre tradición y modernidad: desde su casco histórico y sus playas hasta una escena culinaria cada vez más innovadora, todo ello con un coste de vida todavía competitivo frente a otras grandes urbes europeas.

Además, el alto grado de satisfacción de sus habitantes refuerza su posición como uno de los lugares más felices para vivir en España. A ello se suma que la ciudad está viviendo un pequeño renacimiento artístico, con espacios emergentes, eventos al aire libre y una vida nocturna en auge que mezcla lo local con lo contemporáneo. Todo ello unido a su ritmo más relajado y su apuesta por un modelo urbano más sostenible que consolida a Valencia como una de las ciudades con mejor calidad de vida del panorama actual.