Un joven se propone visitar todos los municipios de Cádiz para mostrar la diversidad de la provincia: "Quiero conocer cada rincón de mi tierra"

Cádiz, una provincia de enorme diversidad, está formada por 45 municipios que van desde pueblos blancos serranos hasta localidades costeras del Atlántico. Precisamente, esa variedad es la que quiere mostrar Hugo Mateo, un joven natural de Los Barrios que ha anunciado en redes su peculiar reto: visitar todos los municipios para mostrar su variedad paisajística, cultural y gastronómica desde su mirada personal.

El anuncio, publicado en su cuenta de TikTok, se viralizó en pocas horas y desató una oleada de reacciones entre vecinos y amantes del turismo local. “Como buen gaditano que soy y orgulloso de mis tierras, me he propuesto visitar todos los municipios de la provincia de Cádiz”, afirma en la grabación. Con esta iniciativa, Hugo pretende documentar todo su viaje para que también se conozcan los municipios menos mediáticos.

El joven barreño explica que no se trata solo de pasar por los enclaves más turísticos, sino de dar voz a las pequeñas localidades del interior y del litoral. “Quiero conocer cada rincón de mi tierra”, se propone Hugo. Entre quienes le escriben para animarle hay recomendaciones concretas, por ejemplo visitar Algar o Facinas, y llamadas a que incluya “los pueblos del interior, que son los más auténticos”.

El inicio de su aventura

La provincia de Cádiz ofrece una gran diversidad: playas y acantilados, sierras y dehesas, pueblos con arquitectura histórica y núcleos pesqueros llenos de vida. Localidades como Grazalema, Setenil de las Bodegas, Arcos de la Frontera o las costas de Conil y Zahara de los Atunes son ejemplos del contraste que el propio territorio pone a disposición del visitante. Esta variedad es uno de los motivos por los que Hugo ha decidido emprender su recorrido.

Vecinos y aficionados al turismo rural siguen expectantes la evolución del reto y esperan que Hugo comparta en cada parada costumbres, platos, música y anécdotas que ayuden a componer una guía personalizada de Cádiz contada desde la juventud local. Por ahora Hugo ha visitado Alcalá de los Gazules y Setenil de las Bodegas y, aunque no ha hecho pública una ruta cerrada ni fechas concretas, numerosos usuarios esperan con ansias más videos.

Con su cámara, su curiosidad y el acento del Campo de Gibraltar, Hugo se suma a una tendencia creciente en redes: redescubrir lo cercano y reivindicar la identidad local desde relatos personales. Aunque pueda parecer un proyecto ambicioso, su entusiasmo y la respuesta positiva de los gaditanos apuntan a que este viaje no solo mostrará paisajes, sino también historias, tradiciones y el alma de cada rincón de la provincia.