Los científicos observan la situación de los embalses de España y otros países y activan las alarmas: "Sequía de día cero"

Por primera vez en los registros, los grandes embalses del Mediterráneo y el norte de África podrían secarse por completo. En los próximos 15 años, el cambio climático podría provocar una escasez extrema de agua, especialmente en las ciudades de ciertas regiones del mundo. Así informa el medio danés Geo, que alerta que, para 2100, 750 millones de personas podrían verse afectadas por la escasez de agua.

Este pronóstico, publicado a su vez por la revista Nature Communications, se basa en 100 simulaciones con los modelos climáticos actuales. Los investigadores tenían como objetivo calcular una alta probabilidad de cuando ocurrirá una sequía cero. Este último término se acuñó en 2018 cuando la Ciudad de Cabo en Sudáfrica presentó un plan de racionamiento de agua en caso de que las reservas de agua en los embalses se agotaran durante el año.

Tal y como reza la publicación, los científicos ven una sequía de cero horas como un evento extremo en el que varios factores se unen durante un período de tiempo: bajas precipitaciones y alta evaporación, bajos volúmenes de agua en los ríos y extracciones no controladas por parte de los humanos. De este modo, los autores del estudio incluyeron estos factores en los cálculos a través de índices con valores umbral, así como un parámetro que se refiere al tiempo hasta que los embalses se secan.

Los datos son extremadamente alarmantes. Con las altas emisiones de gases de efecto invernadero, las simulaciones mostraron que el 35% de todas las regiones de la Tierra mantienen alto riesgo de sequía de cero horas en los próximos 15 años. "El sur de África, partes de América del Norte (incluidas California y Texas) y toda la región mediterránea se verán afectadas, y las regiones alejadas de la costa en el norte de África también se verán afectadas".

En un comunicado de la Universidad Nacional de Pusan en Busan (Corea del Sur), encargada de la investigación, se asegura que "incluso si alcanzamos el objetivo escrito de no aumentar más de 1,5º C, cientos de millones de personas seguirán enfrentando una escasez de agua sin precedente". Asimismo, destacan la situación de riesgo en el Mediterráneo. "Según nuestros cálculos, debido a la creciente gravedad del estrés hidrológico, el 14% de los grandes embalses de agua podrían secarse durante su primera hora de sequía cero, con graves efectos en los medios de vida de las personas".