Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Una pareja de jubilados lo deja todo para trasladarse a las 'Maldivas europeas': "El estrés simplemente desaparece"
Viajes
Viajes

Una pareja de jubilados lo deja todo para trasladarse a las 'Maldivas europeas': "El estrés simplemente desaparece"

Playas amplias, precios más bajos y servicios orientados al visitante.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Puesta de sol en Maldivas.
Puesta de sol en Maldivas.Getty Images

Para muchas personas, viajar a las Maldivas es un sueño casi mítico: aguas turquesas, arena blanca y la idea de desconectar del mundo por completo. Pero ese paraíso suele quedar lejos, ya sea por su elevado coste, la distancia o la logística que implica llegar hasta el océano Índico. Sin embargo, algunos viajeros están descubriendo que existe una alternativa mucho más cerca y asequible en el corazón de Europa.

Este es el caso de Sandra y Jeff Mayernik, una pareja de jubilados de Oregón, que vendieron su casa, los coches y buena parte de sus pertenencias para empezar de nuevo en el extranjero, y hoy viven en una ciudad de la costa sur de Albania: Saranda, una zona que muchos medios llaman ya las ‘Maldivas europeas’. La decisión, dicen, les permitió recuperar tranquilidad y reducir el gasto diario.

La pareja tomó la determinación en noviembre de 2023 después de sentirse desbordada por el aumento del coste de la vida en Estados Unidos, según informa Business Insider. Desde entonces han pasado por una docena de países, entre ellos Portugal, España y México, hasta fijar su residencia en ciudades costeras al borde del estrecho de Corfú, como Saranda y Ksamil, donde las playas de arena blanca y las aguas turquesa han impulsado la imagen del litoral albanés como alternativa mediterránea asequible.

Un paraíso asequible

“Lo notamos enseguida: el ritmo es otro y el estrés simplemente desaparece”, cuenta Sandra sobre su nueva vida junto al mar, en declaraciones recogidas por el medio citado. Para la pareja, los ahorros en vivienda, la atención médica y una dieta local menos procesada han supuesto una mejora palpable en su bienestar. Sin embargo, no todo ha sido fácil: adaptarse a la nueva moneda (el lek albanés), al idioma y a gestiones administrativas ha exigido paciencia.

El interés internacional por Albania se ha disparado en los últimos años. Varias agencias la presentan como uno de los destinos europeos de mayor crecimiento, con cifras récord de visitantes que, según informes vinculados a ITB Berlin, alcanzaron los 11,7 millones de llegadas en 2024. Ese empuje ha venido acompañado de inversiones en infraestructuras, nuevas conexiones aéreas y una promoción intensiva del país como destino sostenible y diverso. 

Ese auge turístico explica por qué cada vez más jubilados, nómadas digitales y viajeros valoran zonas como Saranda y las islas cercanas de Ksamil: playas amplias, precios más bajos que en muchos destinos del Mediterráneo y servicios cada vez más orientados al visitante. National Geographic, por ejemplo, ha destacado la Rivera Albanesa entre sus recomendaciones de viaje, refiriéndose a tramos del litoral como una “versión europea” de las Maldivas por la nitidez del agua y las calas de arena blanca.

Los Mayernik presumen de una menor carga económica, acceso a alimentos frescos y un estilo de vida más relajado. Pero también advierten sobre algunos costes ocultos o riesgos: la lejanía de la familia puede generar soledad para muchos mayores, la ausencia de Albania en la UE complica algunos trámites migratorios y, en temporadas altas, la masificación turística exige planes de gestión que preserven el entorno y la calidad de los servicios.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

EL HUFFPOST PARA PMS