El juez deja en libertad a Leire Díez, al expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, y al empresario Antxon Alonso
El arresto ha durado poco. El juez Antonio Piña ha puesto en libertada a la exmilitante del PSOE, Leire Díez, al expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández y al empresario Antxon Alonso, socio del exdirigente socialista Santos Cerdán, tras la petición de la Fiscalía Anticorrupción de libertad con cautelares para ellos.

Entre las medidas que la fiscal anticorrupción Elisa Lámelas ha pedido al magistrado, se encuentra la retirada de pasaporte. Mientras todavía se redacta la auto de medidas cautelares con la decisión final.

Los tres detenidos llegaron en furgón policial a la Audiencia Nacional a las 08.30 horas de este sábado. El juez ha comenzado a tomarles declaración a partir de las 10.00 horas. Todos ellos fueron detenidos el pasado miércoles por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a raíz de órdenes de detención por parte del magistrado.

--Noticia en ampliación--

