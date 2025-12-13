Una estadounidense prueba la comida en Murcia y lanza un mensaje claro al resto de España: "Estáis perdiéndoos esto, está riquísimo"

Durante años, Murcia ha sido el blanco fácil de los chistes en España. Que si "no existe", que si es "la huerta olvidada", que si el acento... A menudo infravalorada y relegada a un segundo plano frente a otros destinos turísticos, la región carga con el estigma de ser el "patito feo" nacional.

Sin embargo, a veces tiene que venir alguien de fuera para recordarnos lo que tenemos en casa.

Esta vez ha sido Rachel Anne, una creadora de contenido natal de Texas que lleva siete años viviendo en España. Su canal de YouTube, cuenta con 147 videos, casi 200.000 suscriptores y más de 25 millones de visualizaciones. Lejos de los prejuicios que a veces tenemos los propios españoles, ella ha decidido romper una lanza a favor de esta tierra con un argumento irrebatible: su autenticidad.

En uno de sus últimos vídeos, que ya acumula miles de visitas, Rachel enumera las seis razones por las que se ha enamorado de Murcia, desmontando uno a uno los tópicos negativos.

Paisajes de otro planeta y clases de historia

Frente a la idea de que es un secarral aburrido, la influencer norteamericana destaca la diversidad de paisajes que tiene Murcia, desde las Gredas de Bolnuevo a la calidad de sus costas. "Puedes estar súper chill, el agua está cristalina. Lo que más me gusta es hacer snorkel, porque justo al entrar en el agua hay un mundo de peces, una vida marina increíble", relata la joven.

Rachel Anne se declara una “friki” de la historia prerromana y romana, y por ello que le flipan lugares como el Teatro Romano de Cartagena y el museo subacuático situado en la misma ciudad.

La tercera razón que enuncia Rachel es Cartagena, en primer lugar por su historia y también por su ambiente tan ameno. "Es superagradable pasear, tomar algo, hay tiendas superchulas", resume la norteamericana.

Enamorada de la huerta y el mar



Aquí es donde la texana lanza su mensaje más contundente a quienes miran a Murcia por encima del hombro. Rachel Anne confiesa que la calidad y el precio de los productos frescos acabaron por conquistarla.

“Si viviera aquí estaría todos los domingos comprando toneladas de fruta y verdura fresca, un montón de pescado riquísimo y por un buen precio. Estáis perdiéndoos esto, está riquísimo”, sentencia la norteamericana.

Una esencia diferente

Rachel Anne también subraya para bien el estilo de vida murciano, donde los vecinos hacen vida en los patios frontales, rodeados de plantas. Un contraste total con el modelo de urbanismo que impera en Estados Unidos. "Cada casa tiene su encanto. Son cosas tan diferentes a mi país...", reflexiona la creadora de contenido.

El punto final es un zasca a la turismofobia y a los prejuicios. Lo mejor de Murcia es, precisamente, que no se ha vendido ni ha caído en el típico concepto turístico.

"Murcia tiene su propia esencia superauténtica y lo mantiene. No está intentando ser lo más trending, lo más nuevo, lo más turístico, para los guiris", explica. "Te lo dice una guiri, me encanta que no sea para mí. Yo siento nostalgia aquí y ni soy de aquí, no sé si es porque llevo varios años viniendo, pero siento que mantiene su esencia", confiesa.