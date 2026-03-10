Von der Leyen afirma que Europa cometió un "error estratégico" al alejarse de la energía nuclear

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha afirmado este martes que Europa cometió un "error estratégico" al alejarse de la energía nuclear.

"Europa cometió un error estratégico al alejarse de una fuente fiable y asequible de energía baja en emisiones", ha manifestado Von der Leyen en un discurso en la cumbre sobre energía nuclear para uso civil que se celebra en París.

Lo ha hecho tras asegurar que la cuestión de los precios de la electricidad "estructuralmente demasiado altos" se ha vuelto "crucial" para el futuro económico de la Unión Europea.

Frente a la dependencia actual a las importaciones de combustibles fósiles, Von der Leyen abogó por desarrollar sus dos activos energéticos de producción local: la energía nuclear y las energías renovables, ya que juntos podrían garantizar la independencia energética, la seguridad del suministro y la competitividad industrial del continente, siempre que se realicen más inversiones en redes eléctricas, capacidad de almacenamiento y flexibilidad del sistema energético.

200 millones de euros para tecnologías nucleares innovadoras

Von der Leyen ha anunciado que movilizará 200 millones de euros para apoyar la inversión privada en tecnologías nucleares innovadoras, en el marco de una nueva estrategia europea para acelerar los pequeños reactores modulares (SMR) con el fin de poner esta tecnología en funcionamiento a principios de la década de 2030.

La nueva garantía financiera de 200 millones de euros busca reducir los riesgos para los inversores en tecnologías nucleares bajas en carbono, puntualizó. Los fondos provendrán del Régimen de Comercio de Emisiones de la Unión Europea.

La estrategia, dijo Von der Leyen, incluye también la creación de entornos de pruebas regulatorios para probar tecnologías innovadoras y la colaboración con los Estados miembros para armonizar las normas y agilizar los procedimientos de autorización.

Macron también apuesta por la nuclear

El presidente francés, Emmanuel Macron, también ha hecho este martes un encendido alegato a favor de la energía nuclear, a la que considera un elemento clave de independencia de los países frente a la inestabilidad internacional actual que se intensifica por la dependencia de los hidrocarburos.

"Queremos más independencia, que se ve en el actual contexto geopolítico. Cuando se es demasiado dependiente de los hidrocarburos se puede convertir en un elemento de presión y desestabilización", aseguró Macron en el discurso de apertura de la Cumbre sobre la Energía Nuclear organizada por Francia y el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA).

El presidente francés recordó que su Gobierno ha lanzado un ambicioso programa de inversión en energía nuclear y aseguró que "en todos los países donde se produce energía nuclear se incrementa la independencia energética".