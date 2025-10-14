Bonoloto: resultado del sorteo de hoy martes 14 de octubre

En breves instantes podrás conocer el resultado de la Bonoloto de hoy, martes 14 de octubre de 2025. Comprueba tu número de la Bonoloto y descubre si ha sido premiado en el sorteo de hoy.

En el sorteo de la Bonoloto administrado por Loterías y Apuestas del Estado podrás participar seleccionando una combinación de 6 cifras que se encuentran entre el número 1 y el 49. Puedes jugar hasta 8 combinaciones con apuestas sencillas de varios bloques o una combinación de más números. El precio de cada apuesta es de 50 céntimos de euros. Sin embargo, debes tener en cuenta que si participas en un único sorteo, el mínimo de apuestas a jugar son 2.

En La Bonoloto podrás tener en juego 8 combinaciones diferentes con números de seis dígitos, lo que sería una apuesta sencilla, o varias combinaciones con más números.

El sorteo de La Bonoloto se juega desde el lunes hasta el sábado, lo que deja fuera al domingo. La Bonoloto tiene las siguientes categorías de premios:

Primera categoría (6 aciertos):Se destina el 45 % de la recaudación

Segunda categoría (5 aciertos + nº complementario): Se destina el 24 % de la recaudación

Tercera categoría (5 Aciertos): Se destina el 12 %

Cuarta categoría (4 Aciertos): Se destina el 19 %

Quinta categoría (3 Aciertos): Premio fijo de 4 euros

Si en un sorteo no hubiese ganador de 1ª categoría, el fondo destinado a esta categoría pasará a incrementar el de la misma categoría del sorteo inmediato siguiente.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. El HuffPost no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.