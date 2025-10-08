Bonoloto: resultado del sorteo de hoy miércoles 8 de octubre

En breves instantes podrás comprobar el número de la Bonoloto de hoy miércoles 8 de octubre de 2025. A continuación podrás conocer el resultado del sorteo de la Bonoloto que cuenta con un bote de 1.000.000 euros y descubrir si tu número ha sido premiado.

Para jugar al sorteo de la Bonoloto administrado por Loterías y Apuestas del Estado, necesitarás escoger 6 números entre el 1 y el 49. Puedes seleccionar la combinación que desees o dejar que se asigne uno aleatorio. El precio de cada apuesta que realices en el sorteo de la Bonoloto tiene un precio de 0,50 €, aunque el mínimo es de dos apuestas, por lo que el precio mínimo asciende a 1 euro.

Las apuestas pueden ser sencillas, con hasta 8 combinaciones a la vez de números de seis dígitos o se pueden hacer apuestas múltiples con más números en juego.

El sorteo de la Bonoloto se celebra 6 días a la semana, de lunes a sábado. La Bonoloto tiene las siguientes categorías de premios:

Primera categoría (6 aciertos):Se destina el 45 % de la recaudación

Segunda categoría (5 aciertos + nº complementario): Se destina el 24 % de la recaudación

Tercera categoría (5 Aciertos): Se destina el 12 %

Cuarta categoría (4 Aciertos): Se destina el 19 %

Quinta categoría (3 Aciertos): Premio fijo de 4 euros

Si en un sorteo no hubiese ganador de 1ª categoría, el fondo destinado a esta categoría pasará a incrementar el de la misma categoría del sorteo inmediato siguiente.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. El HuffPost no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.