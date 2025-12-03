Comprobar Bonoloto: resultado del sorteo de hoy miércoles 3 de diciembre

Estamos a la espera de conocer el resultado de la Bonoloto de hoy miércoles 3 de diciembre de 2025 con un bote de 1.100.000 euros. A continuación podrás comprobar tu número para saber si has sido uno de los afortunados.

La Bonoloto es un juego de azar administrado por Loterías y Apuestas del Estado en el que deberás seleccionar 6 números de una tabla (del 1 al 49). Cada apuesta con 6 números seleccionados tiene un precio de 0,50€, y el mínimo para jugar es de 1€, es decir, que deberás realizar un mínimo de 2 apuestas.

La participación en el sorteo de La Bonoloto se puede registrar en un total de 8 combinaciones (apuesta sencilla) o combinaciones con más números. Tiene las siguientes categorías de premios:

Primera categoría (6 aciertos):Se destina el 45 % de la recaudación

Segunda categoría (5 aciertos + nº complementario): Se destina el 24 % de la recaudación

Tercera categoría (5 Aciertos): Se destina el 12 %

Cuarta categoría (4 Aciertos): Se destina el 19 %

Quinta categoría (3 Aciertos): Premio fijo de 4 euros

Si en un sorteo no hubiese ganador de 1ª categoría, el fondo destinado a esta categoría pasará a incrementar el de la misma categoría del sorteo inmediato siguiente.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. El HuffPost no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.