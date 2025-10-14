Comprobar Eurojackpot: resultado del sorteo de la ONCE hoy martes 14 de octubre

En breves instantes podrás comprobar el número del Eurojackpot de hoy, martes 14 de octubre de 2025. A continuación podrás conocer el resultado del sorteo de la ONCE y descubrir si tu número ha sido premiado.

El Eurojackpot se juega todos los viernes y ofrece un premio final de mínimo 10 millones de euros. Un sorteo que ofrece la ONCE. El premio final es el resultado de la acumulación de cada sorteo, con la posibilidad de ganar hasta 90 millones de euros. El Eurojackpot destina el 50% de la recaudación de las apuestas a premios.

Para jugar al Eurojackpot puedes hacerlo a través de una apuesta sencilla o múltiple. Para realizar una sencilla tendrás que seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos soles entre el 1 y el 10. Puedes hacer hasta 5 apuestas en cada uno de los 5 bloques.

Si prefieres jugar con una apuesta múltiple, simplemente selecciona una combinación de 5, 6, 7, 8, 9 o 10 números y 2, 3, 4 o 5 soles.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Eurojackpot de la Once son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). El HuffPost no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.