Comprobar Eurojackpot: resultado del sorteo de la ONCE hoy viernes 26 de septiembre

En breves instantes podrás comprobar el número del Eurojackpot de hoy, viernes 26 de septiembre de 2025. A continuación podrás conocer el resultado del sorteo de la ONCE que cuenta con un bote de 120.000.000 euros y descubrir si tu número ha sido premiado.

El Eurojackpot se juega todos los viernes y ofrece un premio final de mínimo 10 millones de euros. Un sorteo que ofrece la ONCE. El primer premio del Eurojackpot son 90 millones de euros, y se acumula cada sorteo. El Eurojackpot destina el 50% de la recaudación de las apuestas a premios.

El Eurokackpot permite seleccionar la apuesta sencilla, en la que se escogen 5 números distintos, desde el 1 50, y 2 soles, desde el 1 al 10. Si prefieres jugar con una apuesta múltiple, simplemente selecciona una combinación de 5, 6, 7, 8, 9 o 10 números y 2, 3, 4 o 5 soles.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Eurojackpot de la Once son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). El HuffPost no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.