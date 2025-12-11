Compra un superyate de 550 millones de euros, llena sus tanques de 605.000 litros de diésel y se dispone a quemarlos en un crucero épico

El Breakthrough, el lujoso superyate de 118 metros encargado originalmente por Bill Gates, ha completado su primer viaje transatlántico bajo la propiedad del empresario canadiense Patrick Dovigi. El recorrido, desde Gibraltar hasta Miami, dejó en evidencia la magnitud de la maquinaria: llenar los depósitos del barco requirió 605.000 litros de diésel, con un coste aproximado de 435.000 dólares.

Aunque Breakthrough es un yate híbrido diseñado para probar la propulsión con hidrógeno, este viaje mostró que incluso los avances tecnológicos más sofisticados no eliminan la necesidad de grandes cantidades de combustible para largas travesías oceánicas. Con una capacidad de tanque que oscila entre 575.000 y 605.000 litros, el yate puede recorrer hasta 6.500 millas náuticas en su modo diésel convencional.

Bill Gates, que nunca llegó a navegar en la embarcación, la vendió tras recibirla. La operación cerró en septiembre de 2025, cuando Edmiston concretó la venta por más de 650 millones de dólares. Patrick Dovigi, ex portero de la NHL convertido en empresario de gestión de residuos, se convirtió así en el nuevo dueño, marcando un curioso contraste entre el mundo tecnológico y el deportivo-empresarial. Ahora, el Breakthrough descansa en Miami junto a otros yates de lujo, incluido el Amadea.

Como curiosidad, el yate más grande del mundo a día de hoy es el Azzam, con una eslora de 180 metros y construido por Lürssen Yachts.