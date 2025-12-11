Comprobar Bonoloto: resultado del sorteo de hoy jueves 11 de diciembre

Estamos a la espera de conocer el resultado del sorteo de la Bonoloto de hoy jueves 11 de diciembre de 2025.

El sorteo de la Bonoloto se juega seleccionando 6 números de una tabla compuesta con números del 1 al 49. Puedes jugar hasta 8 combinaciones en apuestas sencillas de varios bloques o una combinación de más números. El precio de cada apuesta que realices en el sorteo de la Bonoloto tiene un precio de 0,50 €, aunque el mínimo es de dos apuestas, por lo que el precio mínimo asciende a 1 euro.

En La Bonoloto podrás tener en juego 8 combinaciones diferentes con números de seis dígitos, lo que sería una apuesta sencilla, o varias combinaciones con más números. En cuanto a los premios, se dividen en las siguientes categorías:

Primera categoría (6 aciertos):Se destina el 45 % de la recaudación

Segunda categoría (5 aciertos + nº complementario): Se destina el 24 % de la recaudación

Tercera categoría (5 Aciertos): Se destina el 12 %

Cuarta categoría (4 Aciertos): Se destina el 19 %

Quinta categoría (3 Aciertos): Premio fijo de 4 euros

Si en un sorteo no hubiese ganador de 1ª categoría, el fondo destinado a esta categoría pasará a incrementar el de la misma categoría del sorteo inmediato siguiente.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. El HuffPost no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.