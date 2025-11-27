Comprobar ONCE: resultado del Cupón Diario, Mi Día y Super Once hoy jueves 27 de noviembre

Estamos a la espera de conocer el resultado de los sorteos de la ONCE del jueves 27 de noviembre de 2025. A continuación podrás comprobar tu número para saber si has sido uno de los afortunados en el Cupón Diario, Mi Día y Super Once de hoy.

Cupón Diario de la ONCE

El resultado del sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy jueves 27 de noviembre de 2025 ha sido para el número de la serie X dotado de 500.000 euros por cupón. El sorteo de la ONCE de hoy también reparte 49 premios de 35.000 € a las cinco cifras.

Con el Cupón Diario tienes premio tanto las primeras como las últimas cifras. La emisión del sorteo de la ONCE está formada por 100.000 números de cinco cifras entre el 00000 y el 99999, más un número de serie comprendido entre el 1 y el 50. ¿Te gustaría saber a qué hora se celebra el Cupón Diario de la ONCE? De lunes a jueves a partir de las 21:25 h (horario peninsular) se lleva a cabo el sorteo de la ONCE. Recuerda que en esta misma página podrás consultar los resultados una vez finalizado el sorteo de hoy.

Además del primer premio de 500.000 euros a las cinco cifras y serie y los 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras, en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE hay muchos más premios a los que puedes optar: Premios de 250 euros a las cuatro últimas y primeras cifras, premios de 25 euros a las tres últimas y primeras cifras, premio de 6 euros a las dos primeras y últimas cifras y premios de 2 euros a la primera y última cifra.

Mi Día de la Once

La fecha que ha resultado premiada en el sorteo Mi Día de la ONCE de hoy jueves 27 de noviembre de 2025 ha sido el X, y el número de la suerte el X.

El Sorteo Mi Día de la ONCE consiste en elegir tu fecha más especial. Cada jueves puedes intentar conseguir el bote del sorteo de la ONCE si aciertas la combinación ganadora formada por una fecha concreta y un número de la suerte El sorteo Mi día ofrece la posibilidad de elegir al menos una fecha para jugar por 1€ todos los jueves.

En total, hay 36.525 fechas disponibles para jugar para elegir un día, mes y año por combinación. Además, se puede elegir el Número de la Suerte que acompañará a la fecha jugada desde el 1 hasta el 11. Cada jueves se ofrecen distintos premios variables en función de la cantidad que se recaude y las personas que participen. Además de los premios variables, puedes ganar en otras 4 categorías fijas: acertando solo el año, el día, el mes o el número de la suerte.

Super Once

El número premiado en el sorteo del Super Once de hoy jueves 27 de noviembre de 2025 ha sido el X.

Puedes elegir desde 5 hasta 11 números disintos de la mtriz que tiene hasta 80 números, sin importar el orden. Las distintas apuestas y los números acertados varían en función de los números que se elijan. Para establecer un ganador, el sorteo de la ONCE selecciona una combinación de 20 números.

Cada combinación de 11 números te permite ganar hasta un millón de euros al abonar 1 € por tu apuesta. El sorteo ofrece la posibilidad de ganar el premio final tres veces al día, todos los días: a las 10h, a las 12h y a las 21:15h (horario peninsular).

Existen 7 tipos de apuestas según la cantidad de números elegidos: 11, 10, 9, 8, 7, 6 o 5.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Cupón Diario, Mi Día y Super Once son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). El HuffPost no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.