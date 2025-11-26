Comprobar ONCE: resultado del Cupón Diario, Mi Día y Super Once hoy miércoles 26 de noviembre

Estamos a la espera de conocer los resultados de los sorteos de la ONCE del Cupón Diario, Mi Día y Super Once de hoy miércoles 26 de noviembre de 2025. Consulta los números premiados de los sorteos de la ONCE hoy.

Cupón Diario de la ONCE

El premio de 500.000 euros en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, miércoles 26 de noviembre de 2025 ha sido para el número de la serie X. Además, el sorteo del Cupón Diario reparte 49 premios de 35.000 € a las cinco cifras.

Recuerda que con el Cupón Diario tanto las primeras como las últimas cifras del cupón, tienen premio. La emisión del sorteo de la ONCE está formada por 100.000 números de cinco cifras entre el 00000 y el 99999, más un número de serie comprendido entre el 1 y el 50. Si eres de los que juega al Cupón Diario de la ONCE, debes saber que el sorteo se celebra semanalmente de lunes a jueves a partir de las 21:25 h (horario peninsular), y los resultados se pueden consultar en esta misma página una vez finalizado el sorteo.

Además del primer premio de 500.000 euros a las cinco cifras y serie y los 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras, en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE hay muchos más premios a los que puedes optar: Premios de 250 euros a las cuatro últimas y primeras cifras, premios de 25 euros a las tres últimas y primeras cifras, premio de 6 euros a las dos primeras y últimas cifras y premios de 2 euros a la primera y última cifra.

Resultado del sorteo Mi Día de la Once

El sorteo Mi Día de la ONCE de hoy, miércoles 26 de noviembre de 2025 ha premiado al día X, siendo el número de la suerte el X.

Para poder registrar tu apuesta, tendrás que elegir un día, mes y año de las 36.525 que ofrece el sorteo. Además, se puede elegir el Número de la Suerte que acompañará a la fecha jugada desde el 1 hasta el 11. Los premios que ofrece el sorteo de Mi día no tienen un importe fijo. Además de los premios variables, puedes ganar en otras 4 categorías fijas: acertando solo el año, el día, el mes o el número de la suerte.

Super Once

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, miércoles 26 de noviembre de 2025 es X.

Puedes elegir desde 5 hasta 11 números distintos de la matriz que tiene hasta 80 números, sin importar el orden. Las apuestas ganadoras salen de la selección de 20 números, lo que permite optar a distintos premios en función de los números que se acierten y el importe abonado, dependiendo de la categoría.

Cada combinación de 11 números te permite ganar hasta un millón de euros al abonar 1 € por tu apuesta. Puedes optar al bote final hasta en tres ocasiones a lo largo del día: a las 10h, a las 12h y a las 21:15h (horario peninsular).

En el caso de participar, tendrás que hacer una apuesta mínima de 5 combinaciones y máximo 11.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Cupón Diario, Mi Día y Super Once son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). El HuffPost no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.