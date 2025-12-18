Comprobar Primitiva hoy: resultado del sorteo del jueves 18 de diciembre

A la espera de conocer el resultado de La Primitiva del jueves 18 de diciembre de 2025. El bote de hoy es de 61.500.000 euros. En breves instantes podrás comprobar si tu número ha sido premiado.

La celebración del sorteo de La Primitiva se realiza cada semana los lunes, jueves y sábados, a partir de las 21:30h (horario peninsular) y lo ofrece Loterías y Apuestas del Estado. Para participar en el sorteo deberás seleccionar como mínimo 6 números de cada apuesta, que tiene un precio de 1 euros. Podrás jugar con varios métodos, el de apuesta simple, seleccionando únicamente los 6 números con un máximo de 8 apuestas, o el de apuesta múltiple, seleccionando más de 6 números hasta un máximo de 11 o solamente 5 números en cada apuesta.

La probabilidad de ganar el premio de Categoría Especial (6 aciertos + reintegro) en el sorteo de La Primitiva es de 1 entre 139.838.160. Eso sí, a medida la cuantía del premio se va reduciendo, las posibilidades aumentan considerablemente llegando a tener una probabilidad de 1 entre 10 de ganar el reintegro, es decir, de recuperar el dinero invertido.

Las distintas combinaciones y números ofrecen la posibilidad de seleccionar en cada apuesta cualquier número que vaya del 1 al 49. En lo que llevamos de 2023, los números más repetidos han sido el 37 y el 24. Además de esta combinación, durante el sorteo de la Lotería Primitiva se extrae también un número complementario y un reintegro, ambos de un bombo que contiene números del 0 al 9. El reintegro de los boletos no se elige, sino que se asigna aleatoriamente por los Sistemas Centrales de Loterías

Los acertantes que logren la coincidencia con los 6 números de la combinación premiada y el reintegro se llevarán el bote de La Primitiva. De forma conjunta con el sorteo de La Primitiva puedes a El Joker, con el que podrás ganar un premio de 1 millón de euros. Para ello, deberán seleccionar 7 cifras adicionales en tu boleto.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de La Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. El HuffPost no se hace responsable en caso de errores u omisiones.