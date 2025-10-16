Comprobar Primitiva: resultado del sorteo de hoy jueves 16 de octubre

A la espera de conocer el resultado de La Primitiva de hoy, jueves 16 de octubre de 2025. El bote de La Primitiva es de 17.300.000 euros. En breves instantes podrás comprobar si tu número ha sido premiado en este sorteo.

Para jugar a La Primitiva debes seleccionar 6 números de cada apuesta. Este sorteo administrado por Loterías y Apuestas del Estado celebra además el sorteo del Joker, ambos durante 3 días a la semana: lunes, jueves y sábado. Para participar en el sorteo tendrás que seleccionar un mínimo de 6 números entre el 1 y el 49, siendo el precio por apuesta de 1 euro. Para jugar, La Primitiva cuenta con dos métodos, las apuestas simples y las múltiples. Con la primera opción, seleccionar únicamente los 6 números pudiendo realizar hasta 8 apuestas en un mismo boleto. Con la segunda, puedes seleccionar más de 6 números o solamente 5 números en cada apuesta.

La probabilidad de ganar el premio de Categoría Especial (6 aciertos + reintegro) en el sorteo de La Primitiva es de 1 entre 139.838.160. Eso sí, a medida la cuantía del premio se va reduciendo, las posibilidades aumentan considerablemente llegando a tener una probabilidad de 1 entre 10 de ganar el reintegro, es decir, de recuperar el dinero invertido.

Para poder optar al premio, se tienen que seleccionar los números que vayan desde el número 1 hasta el 49. Si confías en la estadística, quizás te interese saber que en lo que llevamos de 2023, los números más repetidos han sido el 37 y el 24. Más allá de la combinación de tu apuesta, deberás escoger un número complementario entre el 0 y el 9. Además, durante el sorteo se extrae también el reintegro, cuyo número se asigna de forma aleatoria por los Sistemas Centrales de Loterías.

Los acertantes que logren la coincidencia con los 6 números de la combinación premiada y el reintegro se llevarán el bote de La Primitiva. También puedes jugar al sorteo de El Joker, con el que tendrás la posibilidad de ganar 1 millón de euros. Para ello, deberán seleccionar 7 cifras adicionales al realizar tu apuesta de La Primitiva.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de La Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. El HuffPost no se hace responsable en caso de errores u omisiones.