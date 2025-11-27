Comprobar Primitiva: resultado del sorteo de hoy jueves 27 de noviembre

Estamos a la espera de conocer el resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, jueves 27 de noviembre de 2025. En breves instantes podrás comprobar tu número y saber si eres uno de los premiados de La Primitiva..

Loterías y Apuestas del Estado celebra el sorteo de la Lotería Primitiva de España todos los lunes, jueves y sábados a partir de las 21:30 h conjuntamente con el sorteo de El Joker. Cada apuesta válida de La Primitiva consiste en un número de un mínimo de 6 cifras (del 1 al 49). Entre las modalidades disponibles, podrás seleccionar la de apuesta simple o la de múltiple, en función a las cuales tendrás mayor o menos probabilidad de resultar premiado. Cada apuesta tiene un precio de 1 euro.

La probabilidad de ganar el premio de Categoría Especial (6 aciertos + reintegro) en el sorteo de La Primitiva es de 1 entre 139.838.160. Eso sí, a medida la cuantía del premio se va reduciendo, las posibilidades aumentan considerablemente llegando a tener una probabilidad de 1 entre 10 de ganar el reintegro, es decir, de recuperar el dinero invertido.

El sorteo de la Primitiva establece que por cada apuesta se puedan seleccionar los números que vayan desde el 1 hasta el 49. En 2023, los números más repetidos han sido el 37 y el 24. Durante el sorteo, además de la combinación ganadora, también se extrae una bola extra como número complementario y otra para el reintegro, siendo ambas números entre el 0 y el 9.

Para ganar el premio máximo de La Primitiva, que varía en cada sorteo (bote) tendrás que acertar los 6 números más el reintegro. De forma conjunta con el sorteo de La Primitiva puedes a El Joker, con el que podrás ganar un premio de 1 millón de euros. Para ello, deberán seleccionar 7 cifras adicionales en tu boleto.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de La Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. El HuffPost no se hace responsable en caso de errores u omisiones.