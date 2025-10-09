Comprobar Primitiva: resultado del sorteo de hoy jueves 9 de octubre

Estamos a la espera de conocer el resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, jueves 9 de octubre de 2025. En breves instantes podrás comprobar tu número y saber si eres uno de los premiados de La Primitiva que cuenta con un bote de 14.200.000 euros.

La celebración del sorteo de La Primitiva se realiza cada semana los lunes, jueves y sábados, a partir de las 21:30h (horario peninsular) y lo ofrece Loterías y Apuestas del Estado. Para participar en el sorteo debes seleccionar un mínimo de 6 números (del 1 y el 49). El precio de cada apuesta es de 1 euro. Podrás jugar a la Lotería Primitiva de España seleccionando entre dos métodos, el de apuesta simple o múltiple. Con la primera opción, deberás seleccionar únicamente los 6 números pudiendo realizar hasta 8 apuestas en un mismo boleto. Con la segunda, puedes seleccionar más de 6 números o solamente 5 números en cada apuesta.

Las posibilidades de ganar en el sorteo de La Primitiva el premio de Categoría Especial (6 aciertos + reintegro) es de 1 entre 139.838.160. Esta estadística aumenta en función se reduce la cuantía del premio, por ejemplo, las posibilidades de ganar el premio de 1º categoría (6 aciertos) es de 1 entre 13.983.816 y de segunda categoría (5 aciertos) es de 1 entre 2.330.636.

Los números de cada apuesta van de 1 a 49. En lo que llevamos de 2023, los números más repetidos han sido el 37 y el 24. Además, en el sorteo de La Primitiva también se extrae un número complementario y el reintegro, ambos conformados por números del 0 al 9.

Los acertantes que logren la coincidencia con los 6 números de la combinación premiada y el reintegro se llevarán el bote de La Primitiva. De forma conjunta con el sorteo de La Primitiva puedes a El Joker, con el que podrás ganar un premio de 1 millón de euros. Para ello, deberán seleccionar 7 cifras adicionales en tu boleto.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de La Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. El HuffPost no se hace responsable en caso de errores u omisiones.