Comprobar Primitiva: resultado del sorteo de hoy lunes 24 de noviembre

A la espera de conocer el resultado de La Primitiva de hoy, lunes 24 de noviembre de 2025. El bote de La Primitiva es de 44.000.000 euros. En breves instantes podrás comprobar si tu número ha sido premiado en el sorteo de La Primitiva de hoy.

Loterías y Apuestas del Estado celebra el sorteo de la Lotería Primitiva de España todos los lunes, jueves y sábados a partir de las 21:30 h conjuntamente con el sorteo de El Joker. Cada apuesta válida de La Primitiva consiste en un número de un mínimo de 6 cifras (del 1 al 49). Entre las modalidades disponibles, podrás seleccionar la de apuesta simple o la de múltiple, en función a las cuales tendrás mayor o menos probabilidad de resultar premiado. Cada apuesta tiene un precio de 1 euro.

La probabilidad de ganar el premio de Categoría Especial (6 aciertos + reintegro) en el sorteo de La Primitiva es de 1 entre 139.838.160. Eso sí, a medida la cuantía del premio se va reduciendo, las posibilidades aumentan considerablemente llegando a tener una probabilidad de 1 entre 10 de ganar el reintegro, es decir, de recuperar el dinero invertido.

El sorteo de la Primitiva establece que por cada apuesta se puedan seleccionar los números que vayan desde el 1 hasta el 49. En 2023, los números más repetidos han sido el 37 y el 24. Más allá de la combinación de tu apuesta, deberás escoger un número complementario entre el 0 y el 9. Además, durante el sorteo se extrae también el reintegro, cuyo número se asigna de forma aleatoria por los Sistemas Centrales de Loterías.

Los acertantes que logren la coincidencia con los 6 números de la combinación premiada y el reintegro se llevarán el bote de La Primitiva. También puedes jugar al sorteo de El Joker, con el que tendrás la posibilidad de ganar 1 millón de euros. Para ello, deberán seleccionar 7 cifras adicionales al realizar tu apuesta de La Primitiva.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de La Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. El HuffPost no se hace responsable en caso de errores u omisiones.