Dónde ha caído la Lotería Nacional hoy jueves 30 de octubre: las localidades agraciadas con los grandes premios 

Ya conocemos el resultado de la Lotería Nacional de hoy jueves 30 de octubre. En varias localidades ya estarán dando saltos de alegría al enterarse que han sido alguno de los agraciados con los grandes premios que han puesto en juego de la mano de Loterías y Apuestas del Estado.

El primer premio del sorteo, el número 60.966, agraciado con 300.000 euros a la serie, es decir, 30.000 euros al décimo, ha dejado afortunados en Almería, Barcelona, Ayamonte (Huelva) y Las Palmas de Gran Canaria.

Por su parte, el segundo premio, el número 50.532, dotado con 60.000 euros a la serie, es decir, 6.000 euros, seguro que ya tiene a más de uno celebrando en Castrillón (Asturias), Manresa (Barcelona), Premià de Mar (Barcelona), Armilla (Granada), Solsona (Lleida), Salamanca, La Victoria de Acentejo (Santa Cruz de Tenerife), Santa Cruz de Tenerife, Osuna (Sevilla) y Utrera (Sevilla).

Recordamos que los reintegros han ido a parar al 6 -derivado de la terminación del primer premio-, el 5 y el 2. Si tienes un décimo acabado en cualquiera de los siguientes tres números, que sepas que puedes acudir a una administración de Loterías y Apuestas del Estado a reclamar esos 3 euros de premio y así recuperar lo invertido.

Al no haber ningún premio que supere o iguale los 40.000 euros al décimo, Hacienda no aplica el 20% de impuesto a los premios de dicha cuantía. En otras palabras, que podrás cobrar el dinero limpio de polvo y paja.