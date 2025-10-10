Eurojackpot: resultado del sorteo de hoy viernes 10 de octubre

En breves instantes podrás comprobar el número del Eurojackpot de hoy viernes 10 de octubre de 2025. A continuación podrás conocer el resultado del sorteo de la ONCE que cuenta con un bote de hasta 120.000.000 euros y descubrir si tu número ha sido premiado.

El Eurojackpot es un sorteo administrado por la ONCE que se juega semanalmente cada viernes, contando con un bote mínimo de 10 millones de euros. Cada semana que el premio de primera categoría queda vacío se acumula el bote, pudiendo llegar a 90 millones de euros. Los premios se componen del 50% del total de las apuestas, que pueden ser sencilla o múltiple.

Cada cupón del Eurojackpot tiene un precio 2 euros, con el que podrás realizar una apuesta sencilla o múltiple. Para la apuesta sencilla debes seleccionar 5 números del 1 al 50 y 2 soles entre el 1 y el 10. Puedes realizar hasta cinco apuestas en el mismo cupón del Eurojackpot, teniendo un coste por apuesta. Si prefieres jugar con una apuesta múltiple, simplemente selecciona una combinación de 5, 6, 7, 8, 9 o 10 números y 2, 3, 4 o 5 soles.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Eurojackpot de la Once son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). El HuffPost no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.