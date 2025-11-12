A qué hora sale el anuncio de la Lotería de Navidad 2025

Personas celebrando que han vendido uno de los premios de la Lotería de Navidad en 2024.

La Lotería de Navidad está ya cerca. Poco más de un mes queda para que ese 22 de diciembre los niños de San Ildefonso empiecen a cantar los números premiados de un sorteo que llena de ilusión a los hogares españoles. 2.772 millones de euros en premios son los que se ponen en juego, casi nada.

De acuerdo a la información vertida por La Sexta, tras la confirmación de Loterías y Apuestas del Estado, la presentación del anuncio oficial del Sorteo Extraordinario de Navidad 2025 tendrá lugar hoy miércoles 12 de noviembre a partir de las 10:30 horas desde la Casa Real de la Moneda, en Madrid.

En ediciones anteriores, el anuncio se presentó entre el 9 y el 15 de noviembre, y este año no iba a ser menos. El pasado 2024, la tradicional campaña publicitaria tuvo como lema Cadena de décimos, la cual a partir de su protagonista, Julián, trataba una de las máximas que persigue este sorteo: la solidaridad y compartir, el mejor premio.

Ya este verano de 2025 se lanzó el clásico anuncio de verano, un spot titulado "Tradiciones de verano" que hace ver que la suerte puede estar en cualquier rincón y momento compartido bajo el sol, con un tono desenfadado que se aleja del clásico anuncio de este tipo. En él se muestran a diferentes personajes -la abuela que tiene el número 'de siempre', el cuñado con sus estadísticas y el grupo de amigos que comparte el décimo, entre otros- que ponen de relieve este día tan especial con una buena dosis humorística.

Lo que sí es seguro es que no habrá 'calvo' de la Lotería de Navidad. Lamentablemente, Clive Arrindell, el actor que encarnó a este clásico del anuncio del sorteo, falleció en el verano de 2024, tal y como reveló al lotero murciano Miguel Ángel Zapata, quien escribió sobre ello en la web de su administración.