Esta es la multa a la que te arriesgas si revendes un décimo de la Lotería de Navidad 2025

Una administración de Loterías y Apuestas del Estado en Barcelona, en una imagen de archivo.

La cuenta atrás para la Lotería de Navidad 2025 ha comenzado ya entrados en diciembre. Pocos días quedan para que los bombos en el Teatro Real de Madrid empiecen a girar y los niños de San Ildefonso, con los nervios propios de una cita tan importante, empiecen a cantar los números premiados del que puede calificarse como el sorteo más esperado de todos los que se celebran a lo largo del año de la mano de Loterías y Apuestas del Estado.

Los aficionados a la lotería siguen haciendo buen acopio de décimos para ver si la diosa fortuna llama a su puerta. Comprar la Lotería de Navidad es una tradición en este diciembre e incluso en meses previos. Las largas colas en Doña Manolita para hacerse con un décimo es la tónica habitual en la capital española en estos días previos.

No obstante, son muchos los ciudadanos que también se decantan por compartir con familiares y amigos los números, ya sea en forma de décimos o en participaciones con el objetivo último de hacerse con ese preciado Gordo que les puede dar una gran alegría económica. No obstante, si bien esta es una práctica muy habitual, hay algunos que tratan sacar provecho revendiendo décimos, una acción que está castigada.

Tal y como determina el artículo 2 de la Instrucción General de Loterías “se declara prohibida la reventa de los mismos con sobreprecio, castigándose esta reventa con arreglo a la legislación vigente en materia de contrabando y defraudación”. La normativa ve dicho sorteo como un servicio gestionado por la Administración de Loterías y Apuestas del Estados y los décimos como artículos de venta regulada.

De este modo, de acuerdo al artículo 46 del citado Reglamento de Loterías, la reventa de los décimos está penada con multas que van desde los 601 hasta los 3000 euros en función de la gravedad de la infracción.

Qué es la reventa de décimos

Una reventa de décimo de la Lotería de Navidad la puede realizar tanto un familiar o un amigo que vende el décimo con un sobrecoste sobre el precio marcado para conseguir un beneficio económico directo. En este ámbito también se incluyen las páginas y plataformas no oficiales que se dedican a dicha comercialización.

Venta de décimos de la Lotería de Navidad con recargo



No obstante, puede darse la situación de que una entidad desee vender Lotería de Navidad con recargo. Para ello necesita una autorización precio de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) y que dicho recargo no supere el 20%.

De este modo, si por ejemplo, un bar quiere vender un décimo de la Lotería de Navidad con recargo, el precio máximo será de 24 euros. Cualquier recargo que supera este límite se considera ilegal, de acuerdo a lo establecido en el artículo 274 de la citada normativa.

Buenas prácticas en la compra de décimo de Lotería de Navidad

Ante cualquier infortunio que pueda suponer comprar un décimo de la Lotería de Navidad que ha sido previamente adquirido y se está revendiendo, las recomendaciones pasan por realizar la adquisición en las plataformas oficiales y administraciones autorizadas, ya sea online a través de la web de Loterías y Apuestas del Estado como físicamente en las administraciones de loterías que están repartidas por toda la geografía española.