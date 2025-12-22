Pedreas, reintegros y aproximaciones de la Lotería de Navidad: los premios menores que te pueden dar un alegrón

Dos empleadas de una administración de lotería de Oviedo celebran tras haber vendido décimos del 90693, el tercer premio, y del 77715, uno de los quintos premios del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad de 2025

La Lotería de Navidad ha regado de millones la geografía española un año más. El Gordo, que ha correspondido al número 79432, ha tocado principalmente en las provincias de León y Madrid. El segundo premio, el 70048, ha estado más localizado: ha caído íntegramente en una administración del barrio de Chueca, en Madrid. El tercer premio, el 90693, ha estado mucho más repartido.

La probabilidad de que te toque el Gordo es una entre 100.000. Sin embargo, es muy posible recuperar algo del dinero invertido con las aproximaciones, pedreas y reintegros que también entran en juego en el Sorteo de Navidad. Te explicamos qué son y cómo puedes comprobar si te ha tocado algún pellizquito.

Reintegro

El reintegro es el número con el que termina el Gordo de cada año. En esta ocasión, dado que el primer premio ha sido el 79432, todos los décimos que terminen en "2" recuperarán el dinero invertido. Si has jugado 20 euros de cualquier número que concluya en dos, percibirás la misma cantidad. ¡De este modo, uno de cada diez décimos tienen premio!

Terminaciones

Lo mismo ocurre si también coincide tu número con las decenas o centenas finales del Gordo. Si tu décimo acaba en 32, te llevas más dinero puesto que el Gordo también termina en esta cifra. En este caso, son seis euros por cada uno jugado. Es decir, si has comprado un décimo de 20 euros, te llevas 100 euros (más los 20 del reintegro)

Si los dos últimos números de tu décimo también coinciden con las del segundo premio, el 70048, también te llevas un pellizco. En ese caso, son cinco euros por cada uno jugado. Es decir, si llevas 20 euros, te tocan cien.

Y si coinciden con el tercero, en este caso que acabe en 93, también te lleva cinco euros por cada uno jugado o cien euros por décimo completo.

¿Y si mi décimo tiene las tres últimas cifras que el Gordo, el segundo premio o el tercero? En este caso, también te llevas 20 euros por cada uno jugado. Correspondería a los números que acaben en 432, 048 y 693.

Aproximaciones

Si tu décimo es un número anterior o posterior al Gordo, ojo que vas a ganar una importante suma de dinero. En este caso, si llevas el 79431 o el 79433 ganas 105 euros por cada uno jugado. Es decir, 2000 euros al décimo.

Lo mismo ocurre con el segundo premio. Si tienes el 70047 o el 70049 ganas 67,5 por cada euro jugado o 1250 por décimo completo.

En el caso del tercer premio, los números anterior y posterior obtendrán 960 euros por décimo. Este año serían para el 90692 y 90694.

Pedreas

La Lotería de Navidad también reparte 9.999 premios en forma de pedreas. Son los números que los niños de San Ildefonso cantan con el mítico "miiiiiil euros". Si uno de esos números es el tuyo vas a ganar cien euros por décimo completo (20 euros). En el caso de que el número acabe en "2", también sumarás el reintegro. Puedes comprobar si te ha tocado una pedrea o el resto de premios del Sorteo de este año en nuestro buscador. ¡Mucha suerte!