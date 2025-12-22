90693, tercer premio de la Lotería de Navidad 2025: 50.000 euros al décimo

¿Quién dijo que "terceras partes nunca fueron buenas"? En el Teatro Real de Madrid acaba de demostrarse lo contrario. El número 90693 se ha llevado el tercer premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad 2025. No es el Gordo, pero todos estaban esperando al mayor de los premios que restaban por conocerse en una mañana con mucho madrugón de las grandes cuantías.

El premio que a menudo considerado el 'gran tapado' del sorteo por su atractiva rentabilidad pone en juego 500.000 euros a la serie. En otras palabras, te llevas 50.000 euros para cada décimo premiado, un buen pellizco con el que tapar agujeros, amortizar parte de la hipoteca o darse un capricho considerable.

El 90693 ha esperado hasta las 11.12 horas para hacer su gran aparición en el cuarto alambre de la quinta tabla, inundando de sorpresa en el salón de loterías en un fiel reflejo de la entonación cuando los niños de San Ildefonso han cantado el número agraciado con el tercero de los grandes del sorteo. La suerte la han anunciado dos hermanos, Aurora y Armín Rodríguez Osorio.

El tercer premio de la Lotería de Navidad ha salpicado múltiples administraciones de todo el territorio nacional, siendo muy repartido, según la información validada por Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Desde Cataluña, pasando por Euskadi (País Vasco), Castilla y León, Castilla-La Mancha, Madrid, Andalucía, Galicia, Comunitat Valenciana o Canarias. Puedes comprobar todas las administraciones en las que ha sido repartido en este enlace.

Hay administraciones en las que se han repartido numerosas series, como es el caso del establecimiento Isabel la Católica, en el municipio granadino de Santafé, con 50 series. La administración de Lehendakari Aguirre, en Igorre (Bizkaia-Vizcaya), también dio otro importante grueso, con 48 series. A ellas se suman establecimientos como el alicantino C.C. 'Garden', en el 25 de la avenida de Santander.

También en la coruñesa Alcalde Lens, en la propia ciudad herculina, o en la del 102 de Ronda Sant Ramon, en la barcelonesa Sant Boi de Llobregat, contaban con muchas de ellas. La fortuna también ha viajado a Chiclana de la Frontera (Cádiz), Chantada (Lugo), Talavera La Real (Toledo), Granadilla de Abona (Tenerife) o Huelva.

Empleados de la administración de lotería de Oviedo en la que no solo han vendido décimos del 90693, el tercer premio; también del 77715, uno de los quintos premios, durante el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. EFE / Eloy Alonso

Cuánto dinero ganas con el tercer premio de la Lotería de Navidad 2025

En materia del dinero que ganas realmente, el tercer premio representa un caso especial al ser una suerte de "frontera" dentro de la fiscalidad de la lotería nacional. ¿Por qué es especial? Porque es el último premio de la lista que está obligado a tributar, ya que es el corte exacto que supera el límite exento de 40.000 euros fijado por la ley. Con todo, y aunque la mordida de Hacienda es mucho menor que en el Gordo o el segundo premio, no se libra del gravamen especial.

En el caso de que tengas la suerte de tener un décimo del 90693, no vas a llevarte los 50.000 euros íntegros, pero lo que se lleva Hacienda es mínimo. Este es el desglose real del dinero que ingresarás en tu cuenta tras la retención automática:

Premio nominal: 50.000 €

Parte exenta de impuestos: 40.000 € (que cobras íntegros).

Parte sujeta a impuestos: 10.000 € (el excedente sobre el límite).

Retención de Hacienda (20%): 2.000 €

Importe neto final del tercer premio: 48.000 €

¿Cuánto dinero 'limpio' te llevarás? Concretamente, recibirás 48.000 euros mediante transferencia o cheque. Eso sí, no te olvides de que no tendrás que hacer ningún trámite con la Agencia Tributaria. Es automático, puesto que la retención se aplica en origen en el momento del cobro. Cabe recordar también que los premios inferiores, como los cuartos (20.000 €) y quintos (6.000 €), sí se cobran íntegramente al no superar el umbral fiscal.

Empleados y propietarios de la administración de lotería situada en la estación de servicio La Chasnera, en el municipio tinerfeño de Granadilla de Abona, en la que ha caído el tercer premio de la Lotería de Navidad. EFE/Ramón de la Rocha

Premios derivados: aproximaciones y terminaciones del tercer premio

No, no es impresión tuya. Que toque el tercer premio de la Lotería de Navidad 2025 es algo bastante complicado. Sin embargo, no hay que desilusionarse porque todavía se puede optar a más galardones que están directamente vinculados a este. Coge tu décimo y compruébalo:

Aproximaciones al tercer premio: se reparten 2 premios de 960 euros por décimo.

Tres últimas cifras del tercer premio (centenas): se reparten 99 premios de 100 euros por décimo.

Dos últimas cifras del tercer premio (decenas): se reparten 999 galardones de 100 euros por décimo.

Existe una confusión habitual con este premio. A diferencia del Gordo, el tercer premio no genera reintegro por su última cifra. Si tu décimo acaba en el mismo número pero no coincide en las dos últimas cifras, no tiene premio (salvo que coincida con el reintegro del Gordo, es decir, el 2).

Los dos hermanos Aurora y Armín Rodríguez Osorio fueron los encargos de desvelar el 90693, el tercer premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad 2025.

Instrucciones para cobrar el tercer premio de la Lotería de Navidad y qué hacer con los décimos compartidos

Lo primero que hay que tener en cuenta es que al tratarse de un premio superior a 2.000 euros, el procedimiento de cobro exige identificación bancaria y cumplimiento de la normativa de prevención de blanqueo de capitales.

O dicho de una manera más sencilla, el cobro del tercer premio de la Lotería de Navidad 2025 debe tramitarse obligatoriamente en una oficina de una entidad concertada, que habitualmente se tratan de BBVA o CaixaBank. No intentes cobrarlo en una administración de lotería, ya que no disponen de efectivo para estas cantidades tan grandes.

El dinero estará disponible a partir de la tarde del día del sorteo (si el sistema informático y el banco están operativos) o, con total seguridad, desde el siguiente día hábil. Tampoco lo dejes pendiente, puesto que el derecho al cobro caduca a los tres meses, por lo que tienes hasta el 22 de marzo de 2026.

Si el décimo premiado lo compartes con amigos o familiares, lo importante es que no lo cobre una sola persona sin identificar a los demás. Hacienda podría considerar el reparto posterior como una donación, sujeta al Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Lo correcto es que todos los titulares acudan al banco para identificarse, o que designen a un apoderado legal.

Si jugaste a través de la web o app oficial de Loterías y Apuestas del Estado, el proceso es más sencillo: el ingreso se realizará mediante transferencia automática a tu cuenta bancaria verificada una vez confirmes tus datos personales.