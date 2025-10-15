Estos son los cambios que trae la Lotería de Navidad 2025 con respecto a la edición anterior

La Lotería de Navidad es probablemente el sorteo más popular de entre todos los que se celebran en España a lo largo del año. La mañana del 22 de diciembre desprende un aura especial al estar prácticamente todo el país pendiente de los números que van a cantar los niños de San Ildefonso.

Ha pasado más de un siglo desde que se celebró el primer sorteo de la Lotería de Navidad. Fue el 18 de diciembre de 1812 cuando en Cádiz tuvo lugar esta primera lotería y el Gordo recayó en el número 03604, dotado con 4.000 reales. Durante todo este tiempo, ha habido muchísimos cambios tanto en la cantidad de premios como, por supuesto, la cuantía de los mismos. Y es que las modificaciones se producen año tras año, y en esta Lotería de Navidad del próximo 22 de diciembre de 2025 se incluyen algunas novedades con respecto a la celebrada el año pasado.

Así, la principal novedad de esta Lotería de Navidad 2025 es que se aumenta la producción hasta las 198 series, la más alta en la historia reciente. Esto significa que la emisión total se eleva a los 3.960 millones de euros, de los cuales 2.772 millones son para los premios, 70 millones más con respecto a la edición anterior.

De este modo, al haber un mayor número de décimos a la venta, las probabilidades de que te toque el Gordo aumentan, si bien la cuantía de los premios seguirá siendo la misma. Dicho primer premio estará dotado con 4 millones de euros a la serie, que vienen a ser 400.000 euros al décimo premiado, sin tener en cuenta el impuesto de Hacienda.

Por su parte, el segundo premio será de 125.000 euros al décimo, el tercero de 50.000 euros al décimo, los cuartos de 20.000 euros al décimo y los quintos de 6.000 euros al décimo. Sumado a ello, las pedreas se compondrán al igual que en 2024 de 1.794 premios de 1.000 euros al décimo.