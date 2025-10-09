Lotería Nacional hoy jueves 9 de octubre en directo: comprobar resultado y números premiados del sorteo
Comprueba los resultados del sorteo de Lotería Nacional de hoy jueves 9 de octubre en directo para saber si eres el ganador o ganadora de los premios mayores que ponen en juego desde Loterías y Apuestas del Estado.
Aunque los premios principales acaparan todas las miradas, no hay que olvidar que son muchos los premios que te pueden tocar en la Lotería Nacional de hoy. Más o menos cuantiosos, a nadie le amarga en dulce. He aquí la lista completa:
- Primer premio de 30.000 euros al décimo
- Segundo premio de 6.000 euros al décimo
- Premio a las 4 últimas cifras de 75 euros
- Premio a las 3 últimas cifras de 15 euros
- Premio a las 2 últimas cifras de 6 euros
- Reintegros de 3 euros
Loterías y Apuestas del Estado reparte en este sorteo de Lotería Nacional de hoy jueves 9 de octubre un primer premio de 300.000 euros a la serie (30.000 euros al décimo) y un segundo premio de 60.000 euros a la serie (6.000 euros al décimo). En total son 2.463.000 de premios a los que puedes aspirar. ¡Casi nada!
El sorteo de Lotería Nacional de hoy jueves 9 de octubre arrancará a las 21:00 horas (horario peninsular) en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado. Sobre las 21:20 horas, los niños de San Ildefonso ya habrán cantando todos los premios y podrás conocer los resultados directamente aquí. No olvides refrescar la página asiduamente.
¡Buenas tardes y bienvenidos a la retransmisión de la Lotería Nacional en directo! Hoy jueves 9 de octubre puede sonreírte la suerte si te haces con ese primer premio de 30.000 euros al décimo que se pone en juego en el sorteo. ¡Te deseamos la mayor de las suertes!