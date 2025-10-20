ONCE: comprobar Cupón Diario, Mi Día y Super Once, resultado de hoy lunes 20 de octubre

En breves instantes podrás conocer el resultado del Cupón Diario, Mi Día y Super Once de hoy, lunes 20 de octubre de 2025. Comprueba tu número de la ONCE y descubre si ha sido premiado en el sorteo de hoy.

Cupón Diario de la ONCE

El número ganador del Cupón Diario de la ONCE de hoy, lunes 20 de octubre de 2025 es el de la serie X. Si has resultado premiado, te llevas 500.000 euros. El Cupón Diario también repartes 49 premios de 35.000 € a las cinco cifras.

Con el Cupón Diario tienes premio tanto las primeras como las últimas cifras. La emisión del sorteo de la ONCE está formada por 100.000 números de cinco cifras entre el 00000 y el 99999, más un número de serie comprendido entre el 1 y el 50. ¿Te gustaría saber a qué hora se celebra el Cupón Diario de la ONCE? De lunes a jueves a partir de las 21:25 h (horario peninsular) se lleva a cabo el sorteo de la ONCE. Recuerda que en esta misma página podrás consultar los resultados una vez finalizado el sorteo de hoy.

Además del primer premio de 500.000 euros a las cinco cifras y serie y los 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras, en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE hay muchos más premios a los que puedes optar: Premios de 250 euros a las cuatro últimas y primeras cifras, premios de 25 euros a las tres últimas y primeras cifras, premio de 6 euros a las dos primeras y últimas cifras y premios de 2 euros a la primera y última cifra.

Comprobar sorteo Mi Día de la Once

El resultado del sorteo Mi Día de la ONCE de hoy, lunes 20 de octubre de 2025 ha premiado al día X, siendo el número de la suerte el X.

Para poder registrar tu apuesta, tendrás que elgir un día, mes y año de las 36.525 que ofrece el sorteo. Cada apuesta válida con una fecha escogida, va acompañada de un Número de la Suerte que va desde el 1 hasta el 11. Dependiendo de los números que sean ganadores, puedes ganar una cantidad u otra. El máximo que puedes ganar entre los premios fijos del sorteo es de 5€ al acertar solo el año y de 1€, si aciertas el mes o el Número de la Suerte.

Super Once

El resultado del Super Once de hoy, lunes 20 de octubre de 2025 ha dado como ganadora la siguiente combinación: X.

Todas las semanas puedes participar en el sorteo de Super Once. La participación se registra al escoger entre 5 y 11 números a elegir entre 80. La cantidad a repartir entre los ganadores puede variar entre los números que se acierten y la cantidad abonada por apuesta en una combinación ganadora de 20 números.

Cada combinación de 11 números te permite ganar hasta un millón de euros al abonar 1 € por tu apuesta. Cada día, el Super Once celebra tres sorteos diarios: a las 10h, a las 12h y a las 21:15h (horario peninsular).

La participación en el sorteo se registra en función de las 7 combinaciones que quieras jugar: 11, 10, 9, 8 , 7, 6 o 5 en total.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Cupón Diario, Mi Día y Super Once son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). El HuffPost no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.