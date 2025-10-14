ONCE: resultado del Cupón Diario, Mi Día y Super Once hoy martes 14 de octubre

Estamos a la espera de conocer el resultado de los sorteos de la ONCE de hoy, martes 14 de octubre de 2025. A continuación podrás comprobar tu número para saber si has sido uno de los afortunados en el Cupón Diario, Mi Día y Super Once de hoy.

Cupón Diario de la ONCE

El número ganador del Cupón Diario de la ONCE de hoy, martes 14 de octubre de 2025 es el de la serie X. Si has resultado premiado, te llevas 500.000 euros. El Cupón Diario también repartes 49 premios de 35.000 € a las cinco cifras.

Con el Cupón Diario tienes premio tanto las primeras como las últimas cifras. La emisión del sorteo de la ONCE está formada por 100.000 números de cinco cifras entre el 00000 y el 99999, más un número de serie comprendido entre el 1 y el 50. Los sorteos de el Cupón Diario se celebran todos los lunes, martes, miércoles y jueves a partir de las 21:25 h (horario peninsular). Puedes comprobar si tu número ha sido premiado en esta misma página.

Además del primer premio de 500.000 euros a las cinco cifras y serie y los 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras, en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE hay muchos más premios a los que puedes optar: Premios de 250 euros a las cuatro últimas y primeras cifras, premios de 25 euros a las tres últimas y primeras cifras, premio de 6 euros a las dos primeras y últimas cifras y premios de 2 euros a la primera y última cifra.

Resultado del sorteo Mi Día de la Once

El sorteo Mi Día de la ONCE de hoy, martes 14 de octubre de 2025 ha premiado al día X, siendo el número de la suerte el X.

En total, hay 36.525 fechas disponibles para jugar para elegir un día, mes y año por combinación. Además, se puede elegir el Número de la Suerte que acompañará a la fecha jugada desde el 1 hasta el 11. El premio que puedes ganar cada jueves depende de la cantidad recaudada y del número de acertantes. El máximo que puedes ganar entre los premios fijos del sorteo es de 5€ al acertar solo el año y de 1€, si aciertas el mes o el Número de la Suerte.

Super Once

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, martes 14 de octubre de 2025 es X.

De lunes a domingo puedes participar en el sorteo Super Once eligiendo desde 5 hasta 11 números distintos de la matriz que tiene 80 números aunque no vayan ordenados. Durante el sorteo de la ONCE se obtiene una combinación ganadora formada por 20 números, variando los premios en función de la cantidad de números acertados y el tipo de apuesta pagado.

Cada combinación de 11 números te permite ganar hasta un millón de euros al abonar 1 € por tu apuesta. Puedes optar al bote final hasta en tres ocasiones a lo largo del día: a las 10h, a las 12h y a las 21:15h (horario peninsular).

El cupón que está en juego en el Super Once tiene que registrarse con un mínimo de 5 combinaciones distintas y un máximo de 11.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Cupón Diario, Mi Día y Super Once son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). El HuffPost no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.